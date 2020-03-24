Огонь Олимпиады-2020 будет гореть в Японии до 2021 года

Международный олимпийский комитет объявил о переноси летних Олимпийских игр на 2021 год. Причина – пандемия коронавируса.

Решение было принято во время телефонного разговора премьер-министра Японии Синдззо Абэ и президента МОК Томаса Баха. Изначально Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа, но из соображений безопасности.

МОК выпустил специальный релиз, в котором сообщил о переносе Олимпиады. "Мы должны обеспечить здоровье участников и зрителей. Поэтому Олимпийские и Паралимпийские игры переносятся 2021 год. Соревнования сохранят названия Олимпиада-2020 и Паралимпиада-2020". Олимпийский огонь, зажженный в Олимпии также будет хранится в Японии.