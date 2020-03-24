Пережить самоизоляцию: "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы"

Главный врач больницы №71 города Москвы, телеведущий Александр Мясников появился в студии "Прямого эфира" в футболке с надписью: "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы".

Ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" говорит, надо адекватно оценивать ситуацию, а ставшая крылатой фраза, которую произнес пилот Дамир Юсупов в невероятной ситуации, посадив самолет в поле, должна сейчас стать девизом для всех россиян.

По его словам, "это тот самый случай, когда отсутствие паники помогает выйти из "мертвой" ситуации".

Тем временем, сотрудники программы провели собственное расследование и выяснили: пока одни записываются в волонтерские отряды для помощи одиноким пенсионерам, другие делают деньги на важных для жизни корона-вечеринках.

В то же самое время не только обычные люди, но некоторые и политики, и звезды эстрады, и спортсмены находятся на строгой самоизоляции.

В "Прямом эфире" некоторые из них рассказали о том, как ситуация с коронавирусом резко нарушила их планы.

Журналист и телеведущий Виктор Набутов, например, недавно вернулся из Франции и сейчас находится на карантине с подозрением на коронавирус.

Он рассказал, что поначалу ушел в самоизоляцию добровольно, симптомов не было, но уже через 2 дня почувствовал себя плохо: поднялась температура, отек нос, начался бронхит. Теперь телеведущий находится в полной изоляции в больнице.

Актер Александр Носик, со своей стороны, рассказал, что из-за ситуации с коронавирусом в мире они с труппой не поехали на гастроли в Израил и отменили все "домашние" спектакли.

Он посоветовал беречь родных и близких, детей никуда не выпускать и вообще "сидеть дома – тихо".

Певец Стас Михайлов также призывает прежде всего думать о своих пожилых родителях — "спрятать их и оградить".

"Это испытание для всех нас, — говорит Стас Михайлов. — Давайте друг друга поддерживать, мы обязательно победим!"

Что рассказал о ситуации в Китае собкор ВГТРК в этой стране Александр Балицкий? Как выглядит сейчас Нью-Йорк?

Что происходит на Ставрополье, где главный инфекционист края Ирина Санникова после поездки в Испанию лечится от коронавируса?

Как обстоят дела в других регионах России, и когда теперь состоится операция самой тяжелой женщины России Любови Нурдиновой, которая ждала ее 18 лет?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".