Собянин распорядился выплатить матпомощь пожилым москвичам на самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах пожилым жителям Москвы, которые соблюдают режим самоизоляции. Материальную помощь получат 1,9 млн человек.

Москвичам в возрасте старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, которые соблюдают режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, заплатят по 4 тыс. руб., сообщает сайт mos.ru.

На оказание единовременной материальной помощи выделено 7,6 млрд руб., помощь получат почти 1,9 млн человек.

При этом 2 тыс. руб. заплатят сразу, а оставшиеся 2 тыс. руб. перечислят после завершения домашнего карантина при отсутствии систематических нарушений.

Москвичи в возрасте старше 65 лет получат первые 2 тыс. руб. без подачи заявления, в течение трех дней. Вторую выплату проведут после 12 апреля. Деньги поступят на счет, на который перечисляют пенсию и другие социальные выплаты. Москвичам, которые получают пенсию через почтовые отделения, деньги принесут на дом.

Москвичам с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, болезни почек, онкологические и другие заболевания), которые соблюдают режим самоизоляции, для оформления выплаты необходимо позвонить по телефону +7 (495) 870-45-09 (независимо от возраста).

Сотрудник районного отдела социальной защиты свяжется с заявителем после регистрации заявки в кол-центре. Сотрудник может попросить уточнить реквизиты банковского счета и другие сведения. Необходимости для москвичей подавать письменные заявления нет.