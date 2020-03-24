  • USD
    80.8815
  • EUR
    86.705
  • IMOEX
    2412.69
  • RTSI
    971.4
  • DJA
    6494.33
  • NASDAQ
    7245.49
  • BRENT
    27.64
  • ГАЗПРОМ
    177.42
  • Газпрнефть
    277.5
  • Роснефть
    297.1
  • АЛРОСА
    59.72
  • Сбербанк
    193.04
24 марта 202017:15

Собянин распорядился выплатить матпомощь пожилым москвичам на самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах пожилым жителям Москвы, которые соблюдают режим самоизоляции. Материальную помощь получат 1,9 млн человек.

Москвичам в возрасте старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, которые соблюдают режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, заплатят по 4 тыс. руб., сообщает сайт mos.ru.

На оказание единовременной материальной помощи выделено 7,6 млрд руб., помощь получат почти 1,9 млн человек.

При этом 2 тыс. руб. заплатят сразу, а оставшиеся 2 тыс. руб. перечислят после завершения домашнего карантина при отсутствии систематических нарушений.

Москвичи в возрасте старше 65 лет получат первые 2 тыс. руб. без подачи заявления, в течение трех дней. Вторую выплату проведут после 12 апреля. Деньги поступят на счет, на который перечисляют пенсию и другие социальные выплаты. Москвичам, которые получают пенсию через почтовые отделения, деньги принесут на дом.

Москвичам с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, болезни почек, онкологические и другие заболевания), которые соблюдают режим самоизоляции, для оформления выплаты необходимо позвонить по телефону +7 (495) 870-45-09 (независимо от возраста).

Сотрудник районного отдела социальной защиты свяжется с заявителем после регистрации заявки в кол-центре. Сотрудник может попросить уточнить реквизиты банковского счета и другие сведения. Необходимости для москвичей подавать письменные заявления нет.

Сейчас

16:39

ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

16:29

Путин примет участие в "видеосаммите" G-20

16:12

МОК объявил о переносе Олимпиады на 2021 год

15:26

Путин прилетел на стройплощадку больницы в Новую Москву

15:15

Польша выдала России совладельца сгоревшей "Зимней вишни"

15:15

Премьер-министр Японии Абэ: Япония готова к переносу Олимпиады

14:41

Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Все на боевых постах: Путин осмотрел больницу в Коммунарке

Все на боевых постах: Путин осмотрел больницу в Коммунарке

38 минут назад
Огонь Олимпиады-2020 будет гореть в Японии до 2021 года

Огонь Олимпиады-2020 будет гореть в Японии до 2021 года

1 час назад
Собянин распорядился выплатить матпомощь пожилым москвичам на самоизоляции

Собянин распорядился выплатить матпомощь пожилым москвичам на самоизоляции

20 минут назад
ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

44 минуты назад
Поправки в УК: нарушителей карантина предлагают штрафовать и сажать

Поправки в УК: нарушителей карантина предлагают штрафовать и сажать

1 час назад
Лещенко госпитализирован в Коммунарку из-за подозрения на коронавирус

Лещенко госпитализирован в Коммунарку из-за подозрения на коронавирус

1 час назад
The Guardian: в карантине по коронавирусу сидит пятая часть землян

The Guardian: в карантине по коронавирусу сидит пятая часть землян

5 часов назад
Перенос Олимпиады. Первые комментарии

Перенос Олимпиады. Первые комментарии

1 час назад
Мечта о коне и "33 Алены": Александр Буйнов не верит, что ему 70

Мечта о коне и "33 Алены": Александр Буйнов не верит, что ему 70

2 часа назад
Польша выдала России совладельца сгоревшей "Зимней вишни"

Польша выдала России совладельца сгоревшей "Зимней вишни"

1 час назад
Россияне назвали самую важную поправку в Конституцию

Россияне назвали самую важную поправку в Конституцию

4 часа назад
Доктор Мясников о враче, скрывшей заражение коронавирусом: она профнепригодна

Доктор Мясников о враче, скрывшей заражение коронавирусом: она профнепригодна

4 часа назад
Режим самоизоляции должны соблюдать почти 2 миллиона москвичей

Режим самоизоляции должны соблюдать почти 2 миллиона москвичей

4 часа назад
Выбор редакции: лучшие роли Андрея Мерзликина

Выбор редакции: лучшие роли Андрея Мерзликина

1 час назад
"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

3 часа назад
От Дюрера до Матисса. Онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира на канале "Культура"

От Дюрера до Матисса. Онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира на канале "Культура"

23 часа назад
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Путин примет участие в "видеосаммите" G-20

Путин примет участие в "видеосаммите" G-20

50 минут назад
В Перми отремонтируют дорогу, где девочка "высадилась на Луну"

В Перми отремонтируют дорогу, где девочка "высадилась на Луну"

55 минут назад
В московской клинике после операции от храпа умер мужчина

В московской клинике после операции от храпа умер мужчина

1 час назад
Казахстан останавливает весенний призыв в армию

Казахстан останавливает весенний призыв в армию

1 час назад
Зараженная коронавирусом сотрудница банка проигнорировала карантин и вышла на работу

Зараженная коронавирусом сотрудница банка проигнорировала карантин и вышла на работу

1 час назад
Трейлер "Семьи Уиллоби": нет родителей – нет проблем

Трейлер "Семьи Уиллоби": нет родителей – нет проблем

1 час назад
В центре Новороссийска обнаружили нацистский бункер

В центре Новороссийска обнаружили нацистский бункер

2 часа назад
Коронавирус в Великобритании: что заставило Джонсона ввести жесткий карантин

Коронавирус в Великобритании: что заставило Джонсона ввести жесткий карантин

2 часа назад
Биологи поймали млекопитающее на рекордной высоте

Биологи поймали млекопитающее на рекордной высоте

2 часа назад
Австралиец устроил зажигательные танцы в закрытом из-за COVID-19 зоопарке

Австралиец устроил зажигательные танцы в закрытом из-за COVID-19 зоопарке

2 часа назад
Президент Бразилии назвал коронавирус обманом со стороны журналистов

Президент Бразилии назвал коронавирус обманом со стороны журналистов

2 часа назад
Американские разведчики замечены у российских границ

Американские разведчики замечены у российских границ

2 часа назад
Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии

Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии

2 часа назад
Оперштаб дал статистику распределения коронавируса по регионам России

Оперштаб дал статистику распределения коронавируса по регионам России

3 часа назад
Для выявления неправды в WhatsApp появится "детектор фейков"

Для выявления неправды в WhatsApp появится "детектор фейков"

3 часа назад
Российские банки предоставят гражданам отсрочку по погашению долга

Российские банки предоставят гражданам отсрочку по погашению долга

3 часа назад
Вирус не пройдет: в России хотят выпустить беспилотник-дезинфектор

Вирус не пройдет: в России хотят выпустить беспилотник-дезинфектор

3 часа назад
Машинист из-за чашки кофе перегородил железнодорожный переезд

Машинист из-за чашки кофе перегородил железнодорожный переезд

3 часа назад
Взорвавшееся колесо подвело водителя грузовика, перевернувшегося в Твери. Видео

Взорвавшееся колесо подвело водителя грузовика, перевернувшегося в Твери. Видео

3 часа назад
Пьяный москвич взял в заложники супругу

Пьяный москвич взял в заложники супругу

3 часа назад
Умер художник Альбер Удерзо, рисовавший комиксы про Астерикса

Умер художник Альбер Удерзо, рисовавший комиксы про Астерикса

3 часа назад
Морпехи Тихоокеанского флота расстреляли вулкан из минометов

Морпехи Тихоокеанского флота расстреляли вулкан из минометов

4 часа назад
В салон красоты вызвали полицию из-за иностранки, сбежавшей с карантина на маникюр

В салон красоты вызвали полицию из-за иностранки, сбежавшей с карантина на маникюр

4 часа назад
Ледовый дворец в Мадриде превратили в морг для умерших от коронавируса

Ледовый дворец в Мадриде превратили в морг для умерших от коронавируса

4 часа назад
Закрытие фитнес-залов не повод расслабляться: клиенты осваивают онлайн-тренировки

Закрытие фитнес-залов не повод расслабляться: клиенты осваивают онлайн-тренировки

4 часа назад
ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян

ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян

4 часа назад
Моуриньо стал волонтером. Тренер "Тоттенхэма" помогает жителям Лондона

Моуриньо стал волонтером. Тренер "Тоттенхэма" помогает жителям Лондона

4 часа назад
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

4 часа назад
Водитель сбил женщину после конфликта на северо-западе Москвы. Видео

Водитель сбил женщину после конфликта на северо-западе Москвы. Видео

4 часа назад
Дело историка Соколова поступило в суд

Дело историка Соколова поступило в суд

4 часа назад
Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

23.03.2020 16:50
"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

23.03.2020 16:50

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку