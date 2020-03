ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Страны Евросоюза достигли политической договоренности об открытии переговоров о вступлении в союз с Албанией и Северной Македонией.

Об этом мировую общественность проинформировал на своей странице в Twitter комиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгели.

Very pleased that #EU member states today reached political agreement on opening of accession talks with #Albania and #North #Macedonia. I wholeheartedly congratulate both countries. This also sends a loud and clear message to #WesternBalkans: your future is in EU.