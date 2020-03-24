Миллиард рублей годовой прибыли А1 Альфа-групп передает на борьбу с COVID-19

На борьбу с распространением коронавируса COVID-19 акционеры Альфа-групп передадут годовую прибыль инвесткомпании А1. Это один миллиард рублей, подчеркнул президент Альфа-групп Вадим Зингман. Средства будут направлены на неотложные меры, предпринимаемые российским правительством и Оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусу, и поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи.

"Сегодня важно направить все усилия на решение срочных задач по борьбе с инфекцией и поддержку граждан, оказавшихся в наиболее уязвимой ситуации, — цитирует Вадима Зингмана ТАСС. — Мы также призываем наших коллег — крупные корпорации, банки, промышленные предприятия — последовать этому примеру".

Консорциум Альфа-Групп включает в себя независимые друг от друга бизнес-структуры, работающие преимущественно в России и странах СНГ. А1 — независимая крупная российская инвесткомпания, подчеркнул президент Альфа-групп. Но, пояснил Вадим Зингман, решению акционеров консорциума Альфа-Групп было принято совместно с ее менеджментом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ситуацию с распространением коронавируса пандемией. На 24 марта короновирусом инфицировались 392 тысячи 780 человек по всему миру. 17 тысяч 159 из них погибли от вызванных инфекцией осложнений. 102 тысяч 980 пациентов излечились.

В России количество инфицированных за сутки выросло на 57 человек. Всего в России диагноз "коронавирус" подтвержден у 485 человек. 22 пациента в России уже излечились.