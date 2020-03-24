У футболиста "Ленинградца" обнаружен коронавирус

У нападающего клуба ПФЛ (второй дивизион) "Ленинградец" Максима Астафьева выявлен вирус COVID-19. Астафьев был госпитализирован. Состояние здоровья бывшего игрока "Зенита" не вызывает опасения.

Неделю назад "Ленинградец" вернулся со сборов в Испании. Все футболисты находятся в режиме самоизоляции. У 37-летнего Астафьева подскочила температура. Тест на коронавирус оказался положительным. У другого игрока – Ильи Баннова вирус найден не был.

Астафьев был госпитализирован. Состояние здоровья Максима не вызывает опасений. Футболисты клуба прошли повторное тестирование. "Зенит" пожелал скорейшего выздоровления своему воспитаннику Астафьеву.