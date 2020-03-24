Двое школьников погибли от удара током в Тамбовской области

Тела двух мальчиков обнаружили на трансформаторной подстанции в Мичуринске, что в Тамбовской области. По предварительным данным регионального управления СКР, дети погибли в результате удара током.

Родители забили тревогу вечером 23 марта, когда друзья семи и 10 лет от роду не вернулись домой. С ними был товарищ, который и рассказал, что произошло. Приятели играли в прятки недалеко от электроподстанции, и двое из них через дырку в заборе проникли внутрь и забрались на крышу трансформатора. Стоило им распрямиться, как оба школьника получили смертельный удар током.

Сотрудники СКР проводят доследственную проверку произошедшего.