24 марта 202017:38

Сергей Жуков: из-за обычного ушиба мне отрезали полтела

Global Look Press

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал о недуге, из-за которого ему пришлось перенести три операции. По словам певца, его "на пустом месте свалила страшная непонятная история с болезнью".

"Из-за обычного ушиба мне отрезали половину тела, и я провел три месяца в больницах, – признался артист в программе "Цена красивой жизни". – Я вообще не понимал, выкарабкаюсь ли, выйду ли на сцену".

Сергей ударился за кулисами после выступления. В месте ушиба появился синяк, который затем превратился в опухоль. Состояние певца ухудшалось: врачи диагностировали грыжу, провели две операции, но лечение не помогло.

Жуков отметил, что готов был потратить любые деньги на лечение за границей.

"Я говорю: кому дать денег? Везите меня куда-нибудь – в Израиль, в Германию. Они говорят: а мы не знаем, что у вас", – продолжил певец.

По словам Жукова, ему помог "экспериментальный аппарат", который ему привезли из-за рубежа.

"Интересный аппарат, с которым я ходил в руках, многокилограммовый, который все время что-то качал, я весь в аккумуляторах ходил два месяцы", – вспоминает певец тот период.

После третьей операции Жуков, наконец, идет на поправку. Певец признался, что во время болезни сделал важный вывод, что "не нужно ничего загадывать" наперед.

Расследование Леонида Закошанского "Цена красивой жизни" смотрите на телеканале "Россия 1".

 

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