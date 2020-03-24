Российский рынок акций рвется вверх, "голубые" фишки подорожали на 5-17%

Российский рынок акций 24 марта отыгрывает прошлые потери, индекс МосБиржи поднялся к 17:15 до уровня 2413,26 (+ 7,1%, максимум дня — 2421,37), индекс РТС достиг отметки 969,25 (+ 9,7%). Стоимость основных "голубых" фишек выросла на 5,7-17,7%.

Доллар подешевел до 78,45 руб. (- 1,16 руб.). Евро стоит 85,55 руб. (+ 10,25 коп.).

Подорожали акции "Норникеля" (+ 17,7%), Polymetal (+ 14,6%), "Татнефти" (+ 13%), "Россетей" (+ 11,7%), "РусАла" (+ 10,1%), "Полюса" (+ 9,3%), "Аэрофлота" (+ 8,5%), "Лукойла" (+ 8,2%), "Роснефти" (+ 8,2%), "ФСК ЕЭС" (+ 7,4%), "Интер РАО" (+ 7,3%), "Сургутнефтегаза" (+ 7%), "Распадской" (+ 7%), "Газпрома" (+ 5,8%), "Газпром нефти" (+ 5,7%).

Фондовые индексы в Азии выросли во вторник, японский Nikkei 225 поднялся на 7,1%, китайский Shanghai Composite — на 2,3%, гонконгский Hang Seng — на 4,4%. Европейские индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 5-7,2%.

Американский Dow Jones Industrial Average (DJIA) растет во вторник на 6,81% до отметки 19858,39, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 5,41% до уровня 7232,17, индекс широкого рынка S&P 500 — на 5,89% до отметки 2369.

Нефть дорожает 24 марта, стоимость майских фьючерсов на Brent выросла до $27,94 за баррель (+ 3,4%), майская цена WTI достигла $24,14 за баррель (+ 3,3%).