В санатории Геленджика пустят только не выезжавших за территорию России

Отдохнуть в санаториях Геленджика смогут только те, кто не выезжал за территорию России. Из-за угрозы распространения коронавируса на курорте усилили противоэпидемические меры.

Так, у прибывающих на отдых и лечение теперь измеряют температуру, если обнаруживается повышение на десятые единицы — это уже повод отказать в размещении. Также принимают только тех, кто в последний месяц не выезжал за рубеж и не имел контактов с путешественниками.

На регистрационных стойках установили обеззараживающие гели. От 6 до 8 раз в день в корпусах санаториев проводят дезинфекцию, в том числе дверных ручек и лестничных перил. А непосредственно в номерах — влажную уборку и проветривание.

Как сообщает ГТРК "Кубань", под пристальным вниманием и здоровье персона санаториев. Ежедневное измерение температуры перед началом рабочего дня — обязательно, а также ношение медицинских масок и перчаток.