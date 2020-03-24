Президент МОК уверен, что Олимпиада пройдет успешно

Летние Олимпийские игры перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Это решение было принято Международным олимпийским комитетом и правительством Японии. Также перенесены на следующий год Паралимпийские игры.

Президент МОК Томас Бах заявил, что уверен в том, что Игры, несмотря на перенос, пройдут успешно. При этом Бах подтвердил, что собирается посетить Японию в мае и ознакомится с подготовкой Токио к Олимпиаде.

В четвертый раз Олимпийские игры не смогут пройти в запланированный срок. В 1916, 1940 и 1944 годах Олимпиады были отменены из первой и второй мировых войн.