Полуторамиллиардная Индия закрывается от мира и отменяет сообщение внутри

На 21 день с 25 марта Индия закрывает свои границы. Не только внешние, которые полуторамиллиардная страна закрыла неделей ранее, но и внутренние. Режим строгой изоляции вводится в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19, пояснил в обращении к нации индийский премьер-министр Нарендра Моди. Закрываются границы между индийскими штатами, округами и районами, сообщает ТАСС.

"Чтобы спасти Индию, каждому гражданину страны будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи, полностью, — объявил Нарендра Моди. — Каждая деревня, район находится под строгим карантином".

В Индии отменены все международные рейсы, введен запрет на заход в порты пассажирских судов, остановлено движение поездов. В Дели закрыто метро. С 23 часов 59 минут 24 марта прекращаются все пассажирские авиаперелеты внутри страны.

Коронавирусом в Индии заразились 476 человек. По данным индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия, 10 пациентов умерли. Излечились от коронавирусной инфекции и выписаны из больниц 40 человек.

В Россию из Индии необходимо отправить около 10 тысяч россиян, отметил заведующий консульским отделом российского посольства в Нью-Дели Андрей Федоров. 25 марта рейсом из Дели в Москву спецрейсом Аэрофлота отправятся пассажиры, которые приобрели билеты на 23-31 марта. Остальные смогут покинуть Индию только после снятия запрета на полеты.

Российское посольство попросило МИД и МВД Индии содействовать беспрепятственному проезду граждан России в пункт сбора в аэропорту Дели.

Ситуация в Калькутте спокойная. Советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин отметил, что пока получить официального разрешения на посадку спецрейса пока не удалось. Также пока нет уверенности, что местные власти дадут россиянам свободно проехать до аэропорта.

Находящаяся в 130 километрах от Дели в городе Вриндаван россиянка Елена Конопля отметила в интервью РИА Новости, все работающие гостиницы переполнены, заселяться некуда. Она с друзьями планирует 24 марта до начала карантина добраться до Дели, чтобы улететь в Москву спецрейсом.

При этом россиянка подчеркнула, что иностранцев никуда не заселяют, сделать регистрацию для них (c-form) практически невозможно. Максимум, что можно, померить температуру и сделать фото.

Последние сводки с полей борьбы с коронавирусом: первый случай заражения отмечен на острове Пасхи. Инфицированы в мире минимум 396 тысяч 249 человек, 17 тысяч 252 человека скончались. Новость хорошая – 103 тысячи 334 человека от коронавируса излечились. Но почти пятая часть землян (1,7 миллиарда) находятся на карантине.