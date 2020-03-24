Тема:

Коронавирус 11 минут назад

24 марта 202018:39

Полуторамиллиардная Индия закрывается от мира и отменяет сообщение внутри

AP Images

На 21 день с 25 марта Индия закрывает свои границы. Не только внешние, которые полуторамиллиардная страна закрыла неделей ранее, но и внутренние. Режим строгой изоляции вводится в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19, пояснил в обращении к нации индийский премьер-министр Нарендра Моди. Закрываются границы между индийскими штатами, округами и районами, сообщает ТАСС.

"Чтобы спасти Индию, каждому гражданину страны будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи, полностью, — объявил Нарендра Моди. — Каждая деревня, район находится под строгим карантином".

В Индии отменены все международные рейсы, введен запрет на заход в порты пассажирских судов, остановлено движение поездов. В Дели закрыто метро. С 23 часов 59 минут 24 марта прекращаются все пассажирские авиаперелеты внутри страны.

Коронавирусом в Индии заразились 476 человек. По данным индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия, 10 пациентов умерли. Излечились от коронавирусной инфекции и выписаны из больниц 40 человек.

В Россию из Индии необходимо отправить около 10 тысяч россиян, отметил заведующий консульским отделом российского посольства в Нью-Дели Андрей Федоров. 25 марта рейсом из Дели в Москву спецрейсом Аэрофлота отправятся пассажиры, которые приобрели билеты на 23-31 марта. Остальные смогут покинуть Индию только после снятия запрета на полеты.

Российское посольство попросило МИД и МВД Индии содействовать беспрепятственному проезду граждан России в пункт сбора в аэропорту Дели.

Ситуация в Калькутте спокойная. Советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин отметил, что пока получить официального разрешения на посадку спецрейса пока не удалось. Также пока нет уверенности, что местные власти дадут россиянам свободно проехать до аэропорта.

Находящаяся в 130 километрах от Дели в городе Вриндаван россиянка Елена Конопля отметила в интервью РИА Новости, все работающие гостиницы переполнены, заселяться некуда. Она с друзьями планирует 24 марта до начала карантина добраться до Дели, чтобы улететь в Москву спецрейсом.

При этом россиянка подчеркнула, что иностранцев никуда не заселяют, сделать регистрацию для них (c-form) практически невозможно. Максимум, что можно, померить температуру и сделать фото.

Последние сводки с полей борьбы с коронавирусом: первый случай заражения отмечен на острове Пасхи. Инфицированы в мире минимум 396 тысяч 249 человек, 17 тысяч 252 человека скончались. Новость хорошая – 103 тысячи 334 человека от коронавируса излечились. Но почти пятая часть землян (1,7 миллиарда) находятся на карантине.

Ранее по теме

Сейчас

18:38

В регионах России закрываются все развлекательные заведения

18:00

Полуторамиллиардная Индия закрывается от мира

16:39

ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

16:29

Путин примет участие в "видеосаммите" G-20

16:12

МОК объявил о переносе Олимпиады на 2021 год

15:26

Путин прилетел на стройплощадку больницы в Новую Москву

15:15

Польша выдала России совладельца сгоревшей "Зимней вишни"

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В регионах России закрываются все развлекательные заведения

В регионах России закрываются все развлекательные заведения

4 минуты назад
Без подготовки: Путин поехал в Коммунарку сразу после совещания по коронавирусу

Без подготовки: Путин поехал в Коммунарку сразу после совещания по коронавирусу

14 минут назад
Полуторамиллиардная Индия закрывается от мира и отменяет сообщение внутри

Полуторамиллиардная Индия закрывается от мира и отменяет сообщение внутри

20 минут назад
Две войны и одна пандемия: Олимпиаду отменили четвертый раз в истории

Две войны и одна пандемия: Олимпиаду отменили четвертый раз в истории

1 час назад
Российский рынок акций рвется вверх, "голубые" фишки подорожали на 5-17%

Российский рынок акций рвется вверх, "голубые" фишки подорожали на 5-17%

1 час назад
Лещенко госпитализирован в Коммунарку из-за подозрения на коронавирус

Лещенко госпитализирован в Коммунарку из-за подозрения на коронавирус

3 часа назад
The Guardian: в карантине по коронавирусу сидит пятая часть землян

The Guardian: в карантине по коронавирусу сидит пятая часть землян

7 часов назад
Отправленные на дистанционное обучение школьники разгуливают по ТЦ

Отправленные на дистанционное обучение школьники разгуливают по ТЦ

54 минуты назад
Перенос Олимпиады. Первые комментарии

Перенос Олимпиады. Первые комментарии

2 часа назад
Мечта о коне и "33 Алены": Александр Буйнов не верит, что ему 70

Мечта о коне и "33 Алены": Александр Буйнов не верит, что ему 70

3 часа назад
Поправки в УК: нарушителей карантина предлагают штрафовать и сажать

Поправки в УК: нарушителей карантина предлагают штрафовать и сажать

3 часа назад
Россияне назвали самую важную поправку в Конституцию

Россияне назвали самую важную поправку в Конституцию

5 часов назад
Доктор Мясников о враче, скрывшей заражение коронавирусом: она профнепригодна

Доктор Мясников о враче, скрывшей заражение коронавирусом: она профнепригодна

5 часов назад
Режим самоизоляции должны соблюдать почти 2 миллиона москвичей

Режим самоизоляции должны соблюдать почти 2 миллиона москвичей

6 часов назад
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

1 час назад
Выбор редакции: лучшие роли Андрея Мерзликина

Выбор редакции: лучшие роли Андрея Мерзликина

3 часа назад
"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

4 часа назад
От Дюрера до Матисса. Онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира на канале "Культура"

От Дюрера до Матисса. Онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира на канале "Культура"

23.03.2020 18:21
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

3 минуты назад
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на острове Пасхи

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на острове Пасхи

34 минуты назад
Сергей Жуков: из-за обычного ушиба мне отрезали полтела

Сергей Жуков: из-за обычного ушиба мне отрезали полтела

1 час назад
"Жигули" и "Волги" из СССР: сколько они бы стоили в 2020 году

"Жигули" и "Волги" из СССР: сколько они бы стоили в 2020 году

1 час назад
Собянин распорядился выплатить матпомощь пожилым москвичам на самоизоляции

Собянин распорядился выплатить матпомощь пожилым москвичам на самоизоляции

1 час назад
ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

2 часа назад
Путин примет участие в "видеосаммите" G-20

Путин примет участие в "видеосаммите" G-20

2 часа назад
В Перми отремонтируют дорогу, где девочка "высадилась на Луну"

В Перми отремонтируют дорогу, где девочка "высадилась на Луну"

2 часа назад
В московской клинике после операции от храпа умер мужчина

В московской клинике после операции от храпа умер мужчина

2 часа назад
Казахстан останавливает весенний призыв в армию

Казахстан останавливает весенний призыв в армию

2 часа назад
Зараженная коронавирусом сотрудница банка проигнорировала карантин и вышла на работу

Зараженная коронавирусом сотрудница банка проигнорировала карантин и вышла на работу

3 часа назад
Трейлер "Семьи Уиллоби": нет родителей – нет проблем

Трейлер "Семьи Уиллоби": нет родителей – нет проблем

3 часа назад
Польша выдала России совладельца сгоревшей "Зимней вишни"

Польша выдала России совладельца сгоревшей "Зимней вишни"

3 часа назад
В центре Новороссийска обнаружили нацистский бункер

В центре Новороссийска обнаружили нацистский бункер

3 часа назад
Коронавирус в Великобритании: что заставило Джонсона ввести жесткий карантин

Коронавирус в Великобритании: что заставило Джонсона ввести жесткий карантин

3 часа назад
Биологи поймали млекопитающее на рекордной высоте

Биологи поймали млекопитающее на рекордной высоте

3 часа назад
Австралиец устроил зажигательные танцы в закрытом из-за COVID-19 зоопарке

Австралиец устроил зажигательные танцы в закрытом из-за COVID-19 зоопарке

3 часа назад
Президент Бразилии назвал коронавирус обманом со стороны журналистов

Президент Бразилии назвал коронавирус обманом со стороны журналистов

3 часа назад
Американские разведчики замечены у российских границ

Американские разведчики замечены у российских границ

4 часа назад
Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии

Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии

4 часа назад
Оперштаб дал статистику распределения коронавируса по регионам России

Оперштаб дал статистику распределения коронавируса по регионам России

4 часа назад
Для выявления неправды в WhatsApp появится "детектор фейков"

Для выявления неправды в WhatsApp появится "детектор фейков"

4 часа назад
Российские банки предоставят гражданам отсрочку по погашению долга

Российские банки предоставят гражданам отсрочку по погашению долга

4 часа назад
Вирус не пройдет: в России хотят выпустить беспилотник-дезинфектор

Вирус не пройдет: в России хотят выпустить беспилотник-дезинфектор

4 часа назад
Машинист из-за чашки кофе перегородил железнодорожный переезд

Машинист из-за чашки кофе перегородил железнодорожный переезд

4 часа назад
Взорвавшееся колесо подвело водителя грузовика, перевернувшегося в Твери. Видео

Взорвавшееся колесо подвело водителя грузовика, перевернувшегося в Твери. Видео

4 часа назад
Пьяный москвич взял в заложники супругу

Пьяный москвич взял в заложники супругу

4 часа назад
Умер художник Альбер Удерзо, рисовавший комиксы про Астерикса

Умер художник Альбер Удерзо, рисовавший комиксы про Астерикса

5 часов назад
Морпехи Тихоокеанского флота расстреляли вулкан из минометов

Морпехи Тихоокеанского флота расстреляли вулкан из минометов

5 часов назад
В салон красоты вызвали полицию из-за иностранки, сбежавшей с карантина на маникюр

В салон красоты вызвали полицию из-за иностранки, сбежавшей с карантина на маникюр

5 часов назад
Ледовый дворец в Мадриде превратили в морг для умерших от коронавируса

Ледовый дворец в Мадриде превратили в морг для умерших от коронавируса

5 часов назад
Закрытие фитнес-залов не повод расслабляться: клиенты осваивают онлайн-тренировки

Закрытие фитнес-залов не повод расслабляться: клиенты осваивают онлайн-тренировки

5 часов назад
Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

23.03.2020 16:50
"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

23.03.2020 16:50

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку