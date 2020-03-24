Настоящая солидарность: итальянцы благодарят РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Каждый пятый житель Земли уже находится на карантине – такие цифры приводит британское издание Guardian. По всему миру вводят жесткие меры в надежде сдержать коронавирус COVID-19. По данным телеканала Al Arabiya, с 24 марта комендантский час будет действовать в Египте. На режим жесткой изоляции переходит Индия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что наблюдает очень большое ускорение в распространении COVID-19 в США. Испания идет по печальному сценарию Италии.

Хештег #GrazieRussia, что в переводе с итальянского означает "спасибо, Россия", становится все популярнее в соцсетях. Им сопровождаются тысячи публикаций людей со всех уголков Италии. В сложный момент, когда заболевших в стране уже больше 63 тысяч, помощь пришла не от официальных партнеров по Евросоюзу, а от друзей из Москвы. В знак благодарности итальянцы снимают с улиц флаги ЕС и вешают на их место российские.

"Россия – это страна, которая помогает нам больше всего (это и врачи и медицинские приборы, и оборудование). Вот что значит настоящая "русская солидарность", которая особенно заметна на фоне ложной европейской солидарности", – пишут в Twitter итальянцы.

"Сограждане, никогда не забывайте, кто протянул руку помощи в сложный момент... Вперед, Италия! Спасибо, Россия", – сказано в другом твите.

"Россия, никогда не думал, что буду благодарить тебя. Спасибо, Россия. Спасибо, Путин", – пишет еще один пользователь соцсети.

Всего Россия отправила в Италию 14 военно-транспортных самолетов Ил-76. Они доставили в эпицентр пандемии средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе "КамАЗов" для дезинфекции транспорта и улиц. Помогать бороться с инфекцией итальянцам будут более 100 российских вирусологов.

"Италия не одинока! Нам помогают. Благодаря этому мы может продолжать войну против коронавируса. Без поддержки это было бы невозможно", – заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо,

Помимо нашей страны помощь Италии оказал и Китай, а вот Соединённые Штаты c поддержкой не спешат. По мнению авторитетного немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, такая разобщенность союзников по ЕС и США может привести к необратимым последствиям.

"Китай и Россия реагируют на трудное положение в Европе быстрее, чем страны ЕС. Более того, они помогают Италии, и это будет иметь свои последствия, – пишет немецкая газета. – Отношение итальянцев к обеим поддержавшим их странам изменится в лучшую сторону. К старым партнерам по ЕС тоже может измениться, однако в негативном ключе".

Сложная ситуация сложилась и в других европейских странах. Во Франции ввели чрезвычайное санитарное положение. Теперь французы могут отсрочить муниципальные выборы и продлить всеобщий карантин еще на два месяца.

В Испании ледовый дворец в Мадриде решили переоборудовать в морг. Похоронные бюро испанской столицы не справляются с таким большим числом умерших. Более того, у сотрудников даже нет защитных костюмов. На этом фоне в Испании разгорелся еще один скандал с частными компаниями, которые помогают пожилым людям во время эпидемии. Компании по уходу за престарелыми не справляются со своими обязанностями, и когда привлекли армию, военные обнаружили в некоторых домах престарелых умирающих, а также спрятанные тела недавно умерших людей.

"Возникает вопрос: как мы можем доверять уход за старшим поколением частным компаниям? Это жестокость, которую не описать словами", – задаются вопросом испанские журналисты.

В Иране власти заявили об улучшении эпидемиологической ситуации. По словам президента Исламской республики Хасана Рухани, в стране начало уменьшаться число смертей от COVID-19.

"Число пациентов, поступающих в больницы в разных провинциях, также сократилось. Принятые меры оказались действенными. Были выработаны особые правила для сотрудников государственных организаций, – сказал Рухани. – Более 2 миллионов человек сократили свою активность с начала этого месяца. Это касается и поездок на работу, и посещение университетов, и иных образовательных центров".

Всего в мире насчитывается почти 400 тысяч заболевших коронавирусом. На этом фоне зарубежные СМИ вспомнили доклад Фонда Рокфеллера и Глобальной сети бизнеса, опубликованный в 2010 году. Тогда специалисты с поразительной точностью предсказали происходящие события, ошиблись лишь в дате и возрасте основного числа людей, погибших от вируса.

Аналитики выразили мнение, что болезнь окажет влияние не только на экономику, но и на мировой порядок, а западным странам, чтобы справиться с вирусом, придется действовать жестче и все сильнее ограничивать гражданские свободы.