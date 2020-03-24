После отпуска в ОАЭ во время карантина мэр Кунгура подал в отставку

Мэр Кунгура уволился из-за отпуска в ОАЭ во время пандемии коронавируса. Сергей Гордеев, приехавший из ОАЭ после отпуска, решил написать заявление по собственному желанию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Режим повышенной готовности введен в Пермском крае с 15 марта. Однако глава города 16 марта улетел в запланированный отдых в Арабские Эмираты. В настоящее время, передают "Вести Пермь", он уже вернулся и находится на двухнедельном карантине.

Отметим, что сам Сергей Гордеев не стал комментировать свою отставку. На сайте мэрии Кунгура появилась информация, что в администрации города исполнять обязанности главы города будет первый зам Олег Лихачев. Ожидается, что депутаты Кунгурской гордумы на этой неделе выберут нового мэра.

Ранее Минздрав края сообщал, что с подозрением на заболевание коронавирусом был госпитализирован главврач одной из больниц Перми. Он был взят под наблюдение после возвращения из загранотпуска. Установлен список лиц, с которыми врач контактировал после возвращения. Все они помещены на карантин.