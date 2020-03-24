"Локомотив" ушел на карантин

Футболисты московского "Локомотива" в полном составе ушли на карантин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля.

"Локомотив" объявил об уходе на карантин на своем официальном сайте. Все тренировки прекращены. Футболисты будут поддерживать форму самостоятельно. Клуб призвал болельщиков соблюдать се меры предосторожности.

Ранее президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что чемпионат страны вряд ли возобновится раньше 24 апреля. Даже если все ограничения будут сняты, футболистам понадобится минимум две недели, чтобы восстановить форму.