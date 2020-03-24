Chevron снизит капитальные расходы в 2020 году на 4 миллиарда долларов

Американская нефтяная компания Chevron сократит капитальные расходы на 4 миллиарда долларов в этом году и приостановит выкуп акций, передает Reuters.

Таким образом, Chevron стала последней нефтяной компанией, которая пошла на сокращение расходов в условиях глобального падения спроса из-за усиливающейся пандемии коронавируса и беспрецедентного снижения цен на нефть.

С января нефть упала более чем на 60%, и ожидается, что спрос во всем мире упадет более чем на 12 миллионов баррелей в день, что составляет более 10% ежедневного спроса.

Двойной шок для спроса и предложения привел к падению цен на сырую нефть до уровня менее 25 долларов за баррель и вызвал резкое сокращение расходов со стороны крупных нефтяных компаний по всей Северной Америке, которые конкурируют с дешевой нефтью из Саудовской Аравии.

Драматичный перезапуск во всей отрасли ощущался на фоне присоединения к сокращению расходов со стороны нефтеперерабатывающей компании Phillips 66 и канадского гиганта Suncor.

В Chevron заявили, что потратят 16 миллиардов долларов вместо запланированных 20 миллиардов в этом году, в том числе вдвое сократив расходы в Пермском бассейне, главном сланцевом месторождении США.

В настоящее время ожидается, что к концу этого года в Пермском бассейне будет добываться на 125 тысяч баррелей нефти и газа в день меньше, чем в предыдущих планах, сокращение составит 20%.

Это первое указание нефтяной компании на то, насколько резко она будет сдерживать расходы на Пермском месторождении, добыча в котором помогла Соединенным Штатам стать крупнейшим в мире производителем нефти. Многие другие американские сланцевые компании уже запланировали сокращение расходов, и аналитики Goldman Sachs ожидают, что капитальные расходы сократятся примерно на 35% в 2020 году.

В понедельник Royal Dutch Shell заявила, что сократит расходы на 5 млрд долларов и приостановит план выкупа акций на 25 млрд долларов.

Exxon Mobil, крупнейшая нефтяная компания США, не опубликовала свой новый план расходов, но в компании заявили, что сокращения будут "значительными", в то время как норвежская Equinor также сократила программу выкупа своих акций.