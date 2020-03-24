Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Народный артист России, актер театра и кино Александр Домогаров принял решение уйти из МХАТа имени Горького. По его словам, он стал "заложником некрасивой ситуации".

В МХАТе Домогаров является приглашенным актером и участвует в постановке Андрея Кончаловского. Спектакли 9-10 марта прошли с аншлагом, невзирая на это артист сделал неожиданное заявление — сообщил об уходе из театра.

По словам Домогарова, отношения с культурным учреждением стали сложными. Кроме того, артист назвал МХАТ "лже-театром", на сцене которого зритель его больше не увидит.

Александр Домогаров рассказал StarHit, что разорвал отношения с верхом власти учреждения, а также с финансовым директором. Артист заявил, что пока руководство МХАТа не извинится перед ним, никакого сотрудничества не будет. Затем Александр внес поправку в свое утверждение: по его словам, даже после извинения решение покинуть театр останется неизменным.

Домогаров известен своим участием в многочисленных спектаклях, а также кинолентах. На его счету десятки фильмов, в числе которых работа Валерия Тодоровского "Большой", "Бандитский петербург", "Марш Турецкого", "Достоевский", "Входя в дом, оглянись" и многие другие.