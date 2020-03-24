Жители Венгрии спешат запастись оружием, опасаясь беспорядков из-за коронавируса

Граждане Венгрии выстроились в очереди в оружейные магазины, опасаясь, что эпидемия коронавируса приведет к масштабным беспорядкам, передает Reuters.

Сообщается, что множество жителей Венгрии стремятся как можно быстрее запастись оружием невоенного назначения, на которое не требуется лицензия.

Меры контроля за распространением оружия в Восточной Европе, как и на остальной части континента, остаются довольно строгими, но спрос на стрелковое оружие на фоне растущей обеспокоенности по поводу коронавируса вырос в различных частях региона. Чешская ассоциация производителей оружия сообщила, что владельцы магазинов сообщили о росте спроса и резком росте продаж.

Около 300 тысяч человек владеют лицензией на приобретение и хранение оружия в Чехии и Венгрии, в странах, где население насчитывает около 10 миллионов человек в каждой. При этом для некоторых легких видов оружия получение лицензии не является обязательным.

Управляющий тремя оружейными магазинами в столице Венгрии Габор Васс рассказал, что в текущем месяце продажи вооружения выросли в пять раз по сравнению со средним мартовским показателем.

По его словам, продажи могли бы быть и в 15 раз больше, если бы у них было больше оружия с резиновыми пулями, однако запасы уже подошли к концу.

В Венгрии на данный момент зарегистрировано 167 случаев коронавируса с семью смертельными исходами, но премьер-министр Виктор Орбан заявил ранее, что истинное число, вероятно, превышает эти показатели.

Местные жители опасаются роста насилия из-за нехватки товаров первой необходимости, чего, как настаивало венгерское правительство, не произойдет. Однако граждане страны настроены по этому поводу скептически.

"Если люди сейчас ругаются из-за туалетной бумаги, что они будут делать позже? Когда в магазинах кончится товар, люди возьмут то, что им нужно. Полиция вряд ли справится с каждой мелкой кражей", — сказал местный житель.