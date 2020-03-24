ЕЦБ: мировой экономике нанесен сравнимый с кризисом 2008 года ущерб

Пандемия коронавируса нанесла мировой экономике ущерб, сопоставимый с финансовым кризисом 2008-2009 годов, сообщили исследователи Европейского центрального банка (ЕЦБ), передает Bloomberg.

Недавно разработанный глобальный индекс слабости (GWI), который измеряет состояние экономики в режиме реального времени, "резко возрос" со скоростью, по крайней мере сопоставимой со скоростью роста во время кризиса 2008 года, о чем написали Данило Лейва-Леон, Габриэль Перес-Кирос и Эйно Ротс в рабочем документе.

GWI использует данные крупнейших стран с развитой экономикой, включая США, еврозону, Японию и Великобританию, а также крупнейшие развивающиеся рынки.

Поскольку мера основана на показателях по состоянию на 2 марта, она может фактически недооценивать негативные последствия, с которыми столкнулась мировая экономика.

По словам исследователей ЕЦБ, индекс может быть обновлен, как только будут опубликованы новые региональные данные.

Выпущенная серия опросов менеджеров по снабжению (PMI) показала, что Европа подвергается сокращению деловой активности, невиданной десятилетиями, что связано с правительственными ограничениями на сдерживание пандемии.

Центральные банки по всему миру также находятся в режиме "немедленного реагирования". ЕЦБ, Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Банк Японии, в частности, запустили масштабные программы для увеличения объемов ликвидности в финансовой системе.