Машиниста электрички уволили после объявления о коронавирусе под похоронный марш

Машинист электрички Луга – Санкт-Петербург лишился своей работы после странного поступка. Для пассажиров он включил объявление о профилактике коронавируса COVID-19, выбрав в качестве фонового звучания "Похоронный марш".

В пресс-службе Октябрьской железной дороги подтвердили данный факт. Во включенном машинистом объявлении о коронавирусе сообщалось о симптомах и профилактике болезни. Все это рассказывалось под известное траурное произведение Фридерика Шопена. В настоящее время машинист отстранен от должности, сообщает РИА Новости.

С шутками про коронавирус следует быть осторожнее. Накануне в Мурманской области рыбаки сообщили по телефону в экстренные службы о том, что в город прибывает зараженный COVID-19 житель. Впоследствии шутников задержали сотрудники правоохранительных органов.