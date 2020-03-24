Купить не получится: МВД закроет лазейки для подделки техосмотра

Уже заявленная российскими властями реформа техосмотра может не ограничиться применением цифровых подписей и обязательным фотографированием. В МВД заговорили о модернизации единой информационной системы и создании некоей криптографической сети.

Единая информационная система технического осмотра работает в России с 2012 года. Она создана для хранения данных об автомобилях, проходивших ТО: все операторы техосмотра должны пополнять ЕАИСТО информацией.

Однако заинтересованные ведомства уже выявляли случаи взлома учетных записей для доступа в систему. И с этой напастью в МВД, по данным "Коммерсанта", решили бороться современными средствами - то бишь, созданием защищенной криптографической сети для обмена данными между ГИБДД, страховщиками и операторами техосмотра. Обойдется ее разработка, как сообщает издание, в 95,4 млн рублей - такова цена контракта по модернизации ЕАИСТО.

После модернизации система сможет автоматически подавать тревожные сигналы - например, если количество ежедневно выдаваемых диагностических карт будет превышать пропускную способность конкретного оператора. Кроме того, ЕАИСТО придется без участия человека обрабатывать фотографии, которые вскоре будут в обязательном порядке делать на каждом пункте ТО, а также взаимодействовать с усиленными цифровыми подписями - их применение также предусмотрено реформой. Наконец, система должна будет реагировать и на расхождения в "геотегах" - местоположении оператора и месте, где сделаны фотографии.

Заработать модернизированная система должна до 15 декабря 2020 года. Меры, предпринимаемые МВД, заявлены как часть комплекса работ по противодействию продаже диагностических карт, которая, по мнению ведомства, уже носит в России характер эпидемии.