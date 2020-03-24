Подарок к 75-летию Победы: ветеран из Украины получил вид на жительство в России

Ветеран из Украины получил вид на жительство в Костромской области, такой подарок к 75-летию Победы сделали в миграционной службе регионального управления МВД.

Заявление участника Великой Отечественной войны рассмотрели в приоритетном порядке, сообщает ГТРК "Кострома". В силу возраста Ефим Александрович Набруско не мог самостоятельно дойти до полиции. Правоохранители приехали к ветерану домой с заветным документом.

С видом на жительство, даже без российского паспорта, ветеран получает право на социальное обеспечение, в том числе и на пенсию, подчеркнули в пресс-службе Управления МВД России по Костромской области.

В свою очередь, Ефим Александрович поделился с гостям своей жизнью в военные годы. В 1944 ему исполнилось 16 лет. Тогда он добровольно записался в истребительный батальон, освобождавший от фашистов западные области Советского Союза .Сотрудники полиции поздравили украинского ветерана с наступающим 75-летием Великой Победы и обещали в кратчайшие сроки оформить ему российское гражданство.