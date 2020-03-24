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Коронавирус 10 минут назад

24 марта 202020:54 Андрей Григорьев

Президент ознакомился с работой врачей, борющихся с коронавирусом

Сегодня Владимир Путин провел целую серию встреч, посвященных мерам борьбы с распространением коронавируса. Одно из совещаний прошло прямо в больнице в Коммунарке, которая теперь специализируется на этом заболевании. Президент осмотрел учреждение, поговорил с главным врачом и лично ознакомился с условиями, в которых находятся пациенты. Работу медиков глава государства оценил высоко: по его словам, врачи знают, что и как делать и это заметно.

Визит незапланированный, и это было хорошо заметно по удивленным лицам медперсонала. Владимир Путин в главный корпус вошел настолько стремительно, что работающие тут волонтеры отреагировали, когда он уже поднимался по эскалатору.

Владимир Путин вместе с главврачом больницы Денисом Проценко проходят по коридорам, между отсеками — герметичные двери.

Путин одет в спортивный костюм с надписью "Самбо-70" на спине.

Медицинский центр в Коммунарке — на передовой, сюда попадают практически все, у кого есть подозрения на заболевание.

Одна из самых современных больниц в стране сейчас фактически превращена в специализированную — для борьбы с коронавирусом, и новые корпуса — их здесь строят ударными темпами — предполагается приспособить под отделения для тех, кто должен находиться на карантине.

Меры безопасности — соответствующие. В больнице есть своеобразный шлюз, все равно, что на космическом корабле — коридор из основной зоны в стерильную, туда посторонним вход воспрещен. Здесь переодевают в защитную экипировку.

У президента — ярко-желтый противовирусный комбинезон, маска на все лицо и дополнительно бахилы и медицинские перчатки. Все остальные — за стеклом, фотографов и операторов не пускают — они снимают на расстоянии.

То, что происходило внутри, известно со слов Дениса Проценко — он везде сопровождал президента: "Захотел Владимир Владимирович спуститься в реанимацию, мы спустились в реанимацию. Посмотрели, естественно, какие-то внутри: к больному не стали заходить".

С больными не общался, но проинспектировал все отделения, включая реанимационное.

"Мы показали приемное отделение с нашими красными зонами. Как раз там шел прием пациента. Он сказал "спасибо" бригаде, которая на входе была. Мне кажется, они секунд через 30 поняли, кто это был, когда мы уже развернулись", — отметил главврач.

"Он же в маске был", — подчеркнул Сергей Собянин, мэр Москвы.

Без маски — категорически запрещено. Известно, что вирус передается воздушно-капельным путем, причем, больше капельным, от прикосновений.

Из соображений безопасности — вся одежда, которая носится в стерильной зоне, потом обязательно проходит антисепическую обработку. Вот президенту аккуратно помогают снимать комбинезон, и сотрудники при этом сами в перчатках.

Владимир Путин — уже вернувшись из изолированного помещения — благодарит всех медиков, которые тут работают.

"Хочу вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении", — говорит президент.

"Спасибо", — отвечает Проценко.

"Передайте самые наилучшие слова, самые, самые теплые слова благодарности всему вашему коллективу. Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах. Не хочется употреблять эти вот военные выражения, но действительно, всё работает, как часики, такой хороший механизм, слаженный. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющиеся у них технику, аппаратуру, силы, средства. И просто видно со стороны как это все налажено. И тяжелые больные, за ними уход — очевидный фактор, видно, как вокруг койки сразу три специалиста работают. Люди, которые идут на поправку, тоже совсем другая жизнь начинается. Всё в значительной степени благодаря вам. Потому что, я это знаю по себе, надо уметь организовать работу. У вас получилось", — поблагодарил Путин.

Сотрудники этого медучреждения сейчас самые опытные в стране специалисты. они на практике сталкиваются с коронавиросом.

"Вы, как человек, который напрямую с этим сталкиваетесь и работаете, какие у вас соображения, замечания, предложения по организации нашей работы не только в Москве, но и на всей территории России?" – спросил президент.

"С медицинской точки зрения сейчас описано по большому счету два сценария. Азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий, когда это нарастает. Мне, как врачу, как главному врачу анестезиологу-реаниматологу, очень важно отработать итальянский сценарий. Если вдруг вот этот будет всплеск большой, и Москва по этому пути пошла — наш госпиталь реально готов трансформировать, если будет большое количество больных. То есть прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные. Плюс поднимаем аппараты ИВЛ из складов. И все эти 600 коек становятся таким большим реанимационным центром, который собирает специалистов со всего города высоких компетенций. Это вот та самая итальянская модель. А если мы вдруг внезапно пойдем по китайскому или корейскому пути, все это оборвется в апреле-мае. Мне кажется, врачи будут самые радостные от того, что мы пошли по этому сценарию. Но мне кажется, все равно готовиться надо к наиболее тяжелому", — ответил Проценко.

Эти советы могут быть очень полезны правительству, которое сейчас разрабатывает новые меры защиты от коронавируса.

"Хотел бы передать слова благодарности всем медикам, которые работают сейчас в лучших традициях российской отечественной медицины, помогают людям. Всего доброго!" – сказал глава государства.

И Путин, конечно, принимает в этом самое деятельное участие — из медицинского центра он уезжает в одной машине с министром здравоохранения Мурашко.

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