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Тема:

Коронавирус 11 минут назад

24 марта 202020:50 Александр Христенко

Россия готовится к отпору коронавирусу: Путин одобрил меры по защите экономики от эпидемии

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19, в России за сутки выявлено 57 новых случаев заражения. Общее число заболевших — 495, более половины из них находятся в Москве. Сценарии дальнейшего развития ситуации президент обсудил с председателем штаба вице-премьером Татьяной Голиковой, мэром Москвы Сергеем Собяниным, руководящим рабочей группой Госсовета, а также министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

На совещании у президента обсуждали, что еще необходимо сделать для борьбы с распространением коронавируса в России. Сергей Собянин, как руководитель специально созданной рабочей группы Госсовета, предложил ввести карантин для людей старше 65 лет во всех российских городах-миллионниках. Ведь эта возрастная категория — самая уязвимая для заболевания. В Москве и области режим самоизоляции для пожилых людей вводится с 26 марта, им будет выплачена денежная компенсация.

"Мы сейчас ввели карантин, спасибо большое, что поддержали, по 65-летним. С четверга они будут сидеть все дома. Даже те, которые работают старше 65 лет, они переходят на больничный. Это надо делать такую же систему во всех городах-миллионниках. Мы подготовили поручения регионам. Рассчитали, сколько каждому региону нужно коек иметь, какого плана, отработали стандарт этих коек, стандарт больниц, — рассказал Путину Собянин. — Сегодня подписано будет поручение, отдадим его регионам. Потому что не все регионы понимают. Потому что (глава региона) видит, один у меня заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий. И реальной картины и в мире никто не знает. Поэтому всем без исключения субъектам, независимо, есть у них больные, нет больных, всем готовиться надо. Мы такую разнарядку дадим сейчас и будем контролировать вместе".

В России за прошедшие сутки после выздоровления из больниц выписаны 22 человека, но выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах страны. Общее число зараженных увеличилось до 495 человек. И по всей стране инфекционные отделения готовы принять пациентов. Есть все необходимое: медикаменты и оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.

В Ростовской области, где пока не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19, подготовили уже почти две тысячи оснащенных больничных мест. В том числе — специализированный инфекционный модуль в областном центре.

Инфекционная больница №2 в Сочи уже работает в режиме повышенной готовности. Там сейчас находятся два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Состояние одного заболевшего, который недавно вернулся из Швейцарии, удовлетворительное. Второй уже идет на поправку.

Оперативно оказать помощь при необходимости готовятся и в Казани — в республиканской клинической инфекционной больнице. Там приняты все меры по сдерживанию вируса.

Москва — крупнейший мегаполис и транспортный узел. Здесь больше всего зарегистрированных случаев заболевания. Под возможный резкий рост числа инфицированных перепрофилируются существующие больницы и строится новая инфекционная — из быстровозводимых конструкций.

"Мы через пару часов еще с правительством соберемся и пообсуждаем тему, — предложил президент России. — Больше всего больных у вас в Коммунарке, да?"

"В Коммунарке, значит, на 500 мест коек. Часть из них не больные, но с подозрением или общались быстро (с заболевшими)", — отвечает Путину мэр Москвы Собянин.

"Коммунарка получилась специализированной?" – уточняет Путин.

"Да, специализированной, — подтверждает Собянин. — Плюс к этому, я сейчас был перед совещанием на стройке, на строительстве новой больницы. За две недели мы 40% объема выполнили. За две недели! Приехал в поле, показал пальцем, где строить. Сегодня там 5 тысяч человек работают, через три недели, скорее всего, мы ее уже введем. Это огромная больница, реально огромная. Просто сейчас сараи строить бессмысленно. Надо строить такие сооружения, которые бы давали возможность с тяжелыми больными работать".

"Хорошо, — поддержал столичного градоначальника глава государства. — Давайте поедем, посмотрим, как это реально выглядит".

"Я приглашаю", — радушно произнес Собянин.

"В Коммунарку?" – спросил Путин.

"Да, я приглашаю. Когда мы достроим ту больничку, на вертолете слетаем", — обещает Собянин.

"А сейчас Коммунарку посмотрим. Хорошо?" – настаивает президент.

После поездки в Коммунарку, где президент лично осмотрел больницу, ставшую центром борьбы с COVID-19, состоялось еще одно совещание, где обсуждали, какие средства нужны российской экономике, которая тоже страдает от последствий коронавируса.

"К сожалению, — начал Владимир Путин, — эта эпидемия негативным образом отражается на всей мировой экономике, на ведущих экономиках мира. Так или иначе это затрагивает и нашу страну. Знаю, что правительство занимается этим, занимается практически в ежедневном режиме. Михаил Владимирович мне в ежедневном режиме докладывает об этом".

Одно из таких оперативных решений: правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний. Теперь их 600. И в случае необходимости, они смогут получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям.

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