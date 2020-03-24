Свет в конце тоннеля: в Италии зафиксирован спад заболевших коронавирусом

На севере Италии, где будут работать российские специалисты, не справляются с огромным количеством заболевших. Число заразившихся в стране приближается к 70 тысячам. В Милане спешно завершают строительство временного госпиталя, а на конвейерах знаменитых автомобильных заводов региона теперь будут делать аппараты вентиляции легких.

Венецианец в третьем поколении, продавец рыбы Николо раздражен и подавлен. Как жить дальше? Венеция не успела еще оправиться от прошлогоднего наводнения, многие дома до сих пор в руинах.Теперь новая трагедия — эпидемия коронавируса COVID-19, которая грозит уничтожить все.

Венеция сегодня — это прозрачная вода, пронзительный запах моря без болотной примеси, пустынная площадь Святого Марка и относительно спокойная ситуация в отличие от Ломбардии, которая, похоже, уже заражена целиком. Больничные коридоры, превращенные в отделения интенсивной терапии в госпиталях Милана, город-призрак Нембро — здесь столько умерших, что траур уже в каждой семье.

Со дня на день в Милане закончат строительство временного госпиталя — огромные реанимации возведены в рекордные сроки в районе Фиера на месте бывших выставочных павильонов. Руководить этим процессом назначили знаменитого ветерана Гвидо Бертолазо, который командовал системой гражданской обороны Италии в 90-е. По его словам, страна сейчас ведет войну с невидимым врагом, который страшнее всех предыдущих.



Не на всех действуют призывы соблюдать строгие правила карантина. Слишком много людей на улицах, беспечных и безответственных. Достаточно взглянуть на фото из Палермо, где в разгар эпидемии десятки людей как ни в чем не бывало бойко торгуют на местном рынке прямо перед зданием мэрии. В Риме разбираются с собаководами, которые используют своих питомцев, чтобы бесцельно гулять по городу.

Все-таки большинство итальянцев адаптируются и к ограничениям, и к карантину, даже к такому жесткому, как в Кодоньо, который в первые же дни стал красной зоной. Например, школьный учитель Марцио Тоньоло фиксирует на фотокамеру жизнь своего закрытого наглухо городка — его фотографии уже стали знаменитыми на весь мир:

— Моя хроника — это память на будущее и желание показать, как обычная семья, люди проходят через это испытание и стараются жить нормальной жизнью в столь драматичный период.

"Мне повезло, я снова дышу, а вы оставайтесь дома", — призывает итальянцев "пациент №1" в своем первом интервью по телефону. 38-летний Маттео из Кодоньо, с которого в середине февраля и началась вспышка эпидемии, накануне был выписан домой: его анализы на коронавирус теперь отрицательные.

Начало этой недели, пусть пока минимально, с первыми, очень робкими, но обнадеживающими сигналами. Власти Ломбардии заявили, что, наконец-то, увидели свет в конце тоннеля.

"Я могу сказать, что спад числа заболевших подтвержден сразу несколькими инстанциями. Сегодня, возможно, у нас первый позитивный день этого очень тяжелого месяца. Но расслабляться рано. Напротив, вероятно именно сейчас надо сконцентрироваться как никогда", — прокомментировал ситуацию секретарь по вопросам здравоохранения Джулио Галлера.

В новых условиях заработали и итальянские гиганты: Fiat, Ferrari, Marella дают миллионы евро и своих специалистов для массового производства новейших аппаратов вентиляции легких.