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Коронавирус 8 минут назад

24 марта 202021:39

Заболели по цепочке: соотечественница рассказала о заражении коронавирусом в Италии

Наша соотечественница София Байрамова из итальянского Сан-Марино в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказала, как ей поставили диагноз и о лечении в госпитале. По словам женщины, она пользуется перчатками и масками, которые привезла из России пять лет назад. 

"В нашей семье с 8 марта за пять дней заболели все по цепочке. Держалась высокая температура — 38-39 градусов. Я ежедневно общалась с домашним врачом по телефону. Через неделю из скорой сообщили, что меня поставили в очередь на госпитализацию. Не дождавшись, сбила температуру и на своей машине поехала в больницу. Там у меня взяли все анализы. Через тридцать часов подтвердился коронавирус COVID-19", — уточнила София.

Сейчас Байрамова находится в госпитале, в отделении вирусологии на 150 больничных мест. По ее словам, перчаток и масок там нет, к ней никто не может прийти из посетителей.

"Но в городе организована служба по доставке всего необходимого. Пользуюсь ею. К счастью, заболевание протекает в легкой форме", — подчеркнула София.

Наша соотечественница также отметила, что в городе повсеместно царит паника: "Улицы пустые, люди шарахаются друг от друга, боятся подойти".


Италия оказалась на первом месте в Европе по распространению коронавируса, опередив по количеству жертв Китая. Сейчас в стране насчитывается уже более 63 тысяч заболевших.

В качестве помощи для борьбы с пандемией Россия отправила в Италию 14 военно-транспортных самолетов Ил-76. Они доставили в эпицентр коронавируса средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе "КамАЗов" для дезинфекции транспорта и улиц. Помогать бороться с инфекцией итальянцам будут более ста российских вирусологов.

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