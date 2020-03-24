Мария Захарова: возвращение россиян из-за рубежа перешло в активную фазу

26 марта ровно в 14 часов по местному времени заканчивается формирование вывозных списков, по которым будет осуществляться посадка на рейсы россиян, желающих вернуться домой. Это не регистрация, это именно списки тех, кому нужна помощь для возвращения из-за рубежа. Об этом в эфире программы "60 минут" рассказывала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Нужно осознать, что самолеты направляются в экстренном режиме. И это не вопрос комфорта отдыхающих, это — оказание содействия в специальной крупномасштабной операции по помощи россиянам, которые хотят вернуть домой", — подчеркнула российский дипломат.

Мария Захарова рассказала, что нужно сделать гражданам:

"Свяжитесь с российским посольством, генконсульством и незамедлительно передайте туда необходимые данные. Следите за нашими аккаунтами. Вся актуальная информация появляется там".

"Есть очень хорошие новости. Они связаны с тем, что процесс помощи в возвращении россиян из-за рубежа домой уже перешел в активную фазу", — отметила Захарова.

Она проинформировала, что 23 марта российские авиакомпании вернули из Болгарии, Египта, Испании, Марокко, Сербии, Франции и с Кипра более 1355 человек. Из них 57 иностранцев, которые следуют через Россию транзитом и не покидают территорию аэропорта. Также 24 марта рейсом из Лиссабона в Москву доставлено 244 россиянина, самолетом из Ташкента в Москву — 397 россиян. Из испанского Тенерифе в Россию вернулся 181 человек. Вечером 24 марта из аэропорта Шереметьево вылетит рейс в Дели, который вернет домой 350 россиян.

"Наши граждане, оказавшиеся в это время за рубежом, обращаются к нам с требованием помощи в возвращении. Они говорят: когда вы начнете нами заниматься? Отвечаю: мы занимаемся вами в ежедневном режиме. Все усилия МИДа, Росавиации, Ростуризма, министерства транспорта сфокусированы на этой проблеме", — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.