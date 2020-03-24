Китай приходит в себя после пандемии

Китай снимает жесткий карантин с провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус. Режим изоляции, который действовал там больше двух месяцев, отменяется. Больше не будет ограничений на въезд и выезд. Почти все новые случаи заражения в КНР сейчас только у тех, кто прибыл из-за рубежа. В стране вновь открываются школы, перезапускаются производства.

Традиционные китайские фонарики здесь повесили еще перед Новым годом. Так и провисели все время. Зато теперь вышло даже символично: жизнь после эпидемии — все равно, что начало нового года.

Устав наматывать круги по квартирам, они наконец снова на свежем воздухе. А самые смелые уже сняли маски.

"Как замечательно, что мы наконец вышли из дома! Тем более, что бег делает нас только здоровее!" – радуется мужчина.

Марафон в Дуцзянъяне вывел на пробежку сотни местных жителей. Тем более, что повод — День панды — здесь это живой символ страны. А страна — оживает.

"С полуночи 8 апреля Ухань отменит контрольные меры для выезда из города", — сообщил диктор телевидения.

Эту новость в Ухане ждали с первого дня тотального карантина. Через две недели мегаполис откроет границы на въезд и выезд. Но уже в эту полночь из изоляции выйдет вся остальная провинция Хубэй. Общественный транспорт уже на линии. Купить билет, правда, можно только после детальной регистрации. И садиться — по одному в ряд.

Индустриальный Хубэй изо всех сил перезапускает производства. И традиционные отрасли — разводят морепродукты. И так теперь по всей стране. В школах Синьцзяна возобновили занятия. А главные достопримечательности снова зазывают туристов — сегодня открыли участок Великой китайской стены в Бадалине. Пускают пока не больше тысячи человек в день.

Таких очередей в парки в Китае не было уже два месяца. Поначалу многие даже пытаются держать дистанцию — встают строго по красным линиям.

На входе все равно измерят температуру, и проверят через мобильное приложение — каждый шаг — за последние две недели. У иностранцев потребуют еще и паспортные данные и дату прилета.

Всех прибывающих из-за границы независимо от наличия симптомов в Китае прямо из аэропорта отправляют на двухнедельный карантин — в специальные центры изоляции. В одном только Пекине под них переоборудовали более сотни гостиниц. Для отелей — после месяцев простоя — возможность заработать. Ведь карантин в номере каждый оплачивает сам.

Для иностранцев повод задуматься — лететь ли. В Китае теперь все время подчеркивают: уже несколько дней все новые случаи заражения здесь исключительно у прилетающих из-за рубежа. Отчего на дверях некоторых заведений появились и такие объявления. Но это, конечно, единичные случаи.

Китай, который еще месяц назад принимал гуманитарные грузы с медикаментами и средствами защиты, теперь сам один за другим отправляет самолеты в охваченные пандемией страны. Тонны антисептиков, миллионы масок, и конечно, бесценный опыт. Отряды китайских врачей — отработав в Ухане — теперь учат других бороться с коронавирусом.