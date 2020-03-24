24 марта 202020:54

В заводе в Тверской области ежедневно выпускают более 280 тысяч медицинских масок

В Торопецком районе Тверской области, в круглосуточном режиме производят одноразовую медицинскую одежду, постельное белье и медицинские маски. Так, ежедневно на предприятии производится более 280 тысяч штук медицинских масок, которые направляются в медучреждения по всей России.

Сегодня на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой инфекции в области губернатор Игорь Руденя поручил Министерству экономического развития и Министерству промышленности и торговли региона сформировать перечень приоритетных организаций и оказать содействие областным производителям для участия в программах господдержки.

Отметим, что группа компаний "Гекса" выпускает свыше тысячи наименований медицинских изделий общим объёмом свыше 300 тонн. Производство в Торопецком районе запущено в 2018 году. Общий объём инвестиций в проект — более 768 миллионов рублей. Выделение федеральной поддержки позволило предприятию увеличить объемы выпуска медицинской продукции. Сегодня "Гекса – нетканые материалы" закрывает более 25 процентов общей потребности лечебных учреждений России качественными отечественными материалами.

В прошлом году в Тверской области был открыт новый производственный филиал ГК Гекса в Нелидовском городском округе, сообщают "Вести Тверь". Филиал специализируется только на выпуске медицинской продукции. В настоящее время рассматривается вопрос по увеличению штата сотрудников. Это позволит вывести филиал на круглосуточный режим работы и запустить непрерывный выпуск изделий.

Текст: ГТРК "Тверь"

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