Жизнь-онлайн: из-за коронавируса россияне сплотились в Сети

Уроки онлайн-рисования, гимнастики, экскурсии и спектакли — москвичам предлагают десятки развлечений на любой вкус. Концерты можно смотреть, сидя на диване, а тренироваться, не покидая пределов квартиры. Чем занять себя на время карантина?

Московская филармония ушла на самоизоляцию. В зале разрешено находиться только нашей съемочной группе и операторам, которые транслируют концерт в Сеть. Музыканты играют в абсолютной тишине и не слышат аплодисментов. При этом солисты Москвы сыграют на бис. Плюсы в такой ситуации есть, шутит маэстро: никто не будет хлопать в перерывах между частями произведения.

Народный артист России Денис Мацуев рассказал, что обожает тишину заполненного зала, называя ее понимающей. По его словам, такая обстановка дает совершенно другие ощущения.

Пианиста-виртуоза Дениса Мацуева музыка успокаивает. Почитав новости, он идет к роялю снимать стресс Брамсом. Обычно у него по триста концертов в год. Сейчас почти сто пришлось отменить. Пока есть время — репетирует.

Поддерживать форму призывают и в фитнес-центрах. В зале — тренер перед видеокамерой.

Сложнее всего сидеть дома, конечно, детям, но во время карантина можно научиться рисовать на онлайн-уроках.

Художницы из академии гимнастики тоже не бездельничают. Пусть дома невозможно сделать высокий прыжок, но тренеры сумели наладить систему тренировок. Причем такую, что к ним на онлайн-занятия просятся спортсменки из Франции и Германии.

Музей — это живой организм — говорят в Историческом. Он тоже ушел на карантин. Всех сотрудников старше 65 перевели на "удаленку". Онлайн-туры записывают экскурсоводы, которым на двоих меньше 65.

Посетители Исторического музея могут увидеть даже больше обычного, например гардероб, который смастерили по заказу Меншикова в знак дружбы с Петром I.

"Коронавирус COVID-19 — это та вещь, которая заставляет нас думать больше друг о друге. Несмотря на дистанцию, на которой мы находимся, не менее полутора метров, помните, что мы должны быть ближе друг к другу", — рассказал методист по музейно-образовательной деятельности Кирилл Клопков.

Культура, искусство и спорт сокращают дистанцию. Сейчас как раз тот случай, когда это идет только на пользу.