В РЖД согласовали поезд для вывоза россиян с Украины

В Российских железных дорогах рассказали о согласовании специального поезда, который вывезет российских граждан с территории Украины, у также украинцев из России.

Для перевозки назначен состав н 906/905 по маршруту Киев – Москва – Киев. В нем будут 18 вагонов, общая численность мест в которых составляет 800. Из Киева поезд отправится 27 марта, в столицу прибудет на следующий день. Из Москвы состав отправится на Украину 28 марта и прибудет туда 29 марта.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу холдинга, поезд проследует по маршруту без остановок для посадки или высадки пассажиров. В пути люди пройдут пограничный, таможенный досмотры. Также пассажиров осмотрят сотрудники Роспотребнадзора по медицинским показателям.

Отмечается, что билеты на поезд можно будет купить в ближайшее время на сайте Украинских железных дорог.