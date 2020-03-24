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Коронавирус 3 минуты назад

24 марта 202020:13

Шахматная олимпиада тоже перенесена

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) решила перенести всемирную шахматную олимпиаду на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Шахматная олимпиада должна была пройти в Москве с 6 по 17 августа.

Также перенесена на следующий год и первая в истории шахмат паралимпиада. Запланированный на 2020 год генеральная ассамблея ФИДЕ также состоится в 2021году.

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске с 30 июля по 4 августа, сообщает ТАСС. Основной турнир олимпиады был запланирован- на 6-17 августа в Москве.

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