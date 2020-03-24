24 марта 202022:22

Пожарных вызвали, чтобы потушить сгоревший обед

В Челябинске сегодня вызвали пожарных и скорую помощь на тушение подгоревшего обеда.

Отряд огнеборцев и бригада медиков были вызваны на улицу Октябрьская в Тракторозаводском районе на спасение жителей многоэтажки. Тем временем, жильцы дома наблюдали, как к зданию подъехали два спецавтомобиля МЧС, машина скорой и полицейские, но никакого возгорания и дыма не было.

Пожарные вбежали в подъезд и начали стучать в указанную квартиру. Хозяин из-за закрытой двери сообщил, что заблокирован, а жилище окутал странный дым. Было принято решение развернуть спецлестницу с улицы и подняться в квартиру через балкон. Однако, передает ГТРК "Южный Урал", в квартире пожарные лишь обнаружили сгоревшую на плите еду.

Очевидцы предположили, что мужчину в квартире закрыли случайно, и он таким оригинальным способом решил вызволить себя из заточения. Теперь ему грозит, как минимум, административное наказание.

Текст: ГТРК "Южный Урал"

Сейчас

21:45

Последние данные по COVID-19: более 400 тысяч зараженных

20:50

В РЖД согласовали поезд для вывоза россиян с Украины

18:38

В регионах России закрываются все развлекательные заведения

18:00

Полуторамиллиардная Индия закрывается от мира

16:39

ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

16:29

Путин примет участие в "видеосаммите" G-20

16:12

МОК объявил о переносе Олимпиады на 2021 год

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент ознакомился с работой врачей, борющихся с коронавирусом

Президент ознакомился с работой врачей, борющихся с коронавирусом

1 час назад
Война, жара или коронавирус: МОК назвала причину переноса Олимпиады в Токио

Война, жара или коронавирус: МОК назвала причину переноса Олимпиады в Токио

2 часа назад
Более 100 погибших в сутки: США готовятся к худшему

Более 100 погибших в сутки: США готовятся к худшему

1 час назад
Китай приходит в себя после пандемии

Китай приходит в себя после пандемии

1 час назад

Трансляции

Завтра, 25 марта

12:00

Заседание Совета Госдумы по вопросу ужесточения наказания за нарушение карантина
13:00

Вручение премий Президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества
14:00

Заседание Совета при Президенте по культуре и искусству
Все трансляции
Жизнь-онлайн: из-за коронавируса россияне сплотились в Сети

Жизнь-онлайн: из-за коронавируса россияне сплотились в Сети

1 час назад
Посещение Путиным больницы в Коммунарке сняли на мобильный телефон

Посещение Путиным больницы в Коммунарке сняли на мобильный телефон

1 час назад
Мария Захарова: возвращение россиян из-за рубежа перешло в активную фазу

Мария Захарова: возвращение россиян из-за рубежа перешло в активную фазу

49 минут назад
Две главные угрозы Америки: коронавирус и огромный долг

Две главные угрозы Америки: коронавирус и огромный долг

1 час назад
В регионах России закрываются все развлекательные заведения

В регионах России закрываются все развлекательные заведения

3 часа назад
Озноб и кашель: Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

Озноб и кашель: Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

40 минут назад
Заболели по цепочке: соотечественница рассказала о заражении коронавирусом в Италии

Заболели по цепочке: соотечественница рассказала о заражении коронавирусом в Италии

52 минуты назад
YouTube снизит качество видео по всему миру

YouTube снизит качество видео по всему миру

1 час назад
Пережить самоизоляцию: "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы"

Пережить самоизоляцию: "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы"

3 часа назад
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

4 часа назад
Выбор редакции: лучшие роли Андрея Мерзликина

Выбор редакции: лучшие роли Андрея Мерзликина

6 часов назад
"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

8 часов назад
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Без гнева и политконъюнктуры: книга "На пороге войны" напомнила уроки забытой истории

Без гнева и политконъюнктуры: книга "На пороге войны" напомнила уроки забытой истории

1 час назад
В РЖД согласовали поезд для вывоза россиян с Украины

В РЖД согласовали поезд для вывоза россиян с Украины

1 час назад
Создатели игры про смертельную пандемию позволят сыграть за человечество

Создатели игры про смертельную пандемию позволят сыграть за человечество

2 часа назад
Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

3 часа назад
Полуторамиллиардная Индия закрывается от мира и отменяет сообщение внутри

Полуторамиллиардная Индия закрывается от мира и отменяет сообщение внутри

3 часа назад
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на острове Пасхи

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на острове Пасхи

4 часа назад
От сильного ветра в Кызылорде полетели крыши. Видео

От сильного ветра в Кызылорде полетели крыши. Видео

4 часа назад
Сергей Жуков: из-за обычного ушиба мне отрезали полтела

Сергей Жуков: из-за обычного ушиба мне отрезали полтела

4 часа назад
"Жигули" и "Волги" из СССР: сколько они бы стоили в 2020 году

"Жигули" и "Волги" из СССР: сколько они бы стоили в 2020 году

5 часов назад
Собянин распорядился выплатить матпомощь пожилым москвичам на самоизоляции

Собянин распорядился выплатить матпомощь пожилым москвичам на самоизоляции

5 часов назад
В Перми отремонтируют дорогу, где девочка "высадилась на Луну"

В Перми отремонтируют дорогу, где девочка "высадилась на Луну"

5 часов назад
В московской клинике после операции от храпа умер мужчина

В московской клинике после операции от храпа умер мужчина

6 часов назад
Перенос Олимпиады. Первые комментарии

Перенос Олимпиады. Первые комментарии

6 часов назад
Поправки в УК: нарушителей карантина предлагают штрафовать и сажать

Поправки в УК: нарушителей карантина предлагают штрафовать и сажать

6 часов назад
Зараженная коронавирусом сотрудница банка проигнорировала карантин и вышла на работу

Зараженная коронавирусом сотрудница банка проигнорировала карантин и вышла на работу

6 часов назад
Лещенко госпитализирован в Коммунарку из-за подозрения на коронавирус

Лещенко госпитализирован в Коммунарку из-за подозрения на коронавирус

6 часов назад
Трейлер "Семьи Уиллоби": нет родителей – нет проблем

Трейлер "Семьи Уиллоби": нет родителей – нет проблем

6 часов назад
Польша выдала России совладельца сгоревшей "Зимней вишни"

Польша выдала России совладельца сгоревшей "Зимней вишни"

6 часов назад
В центре Новороссийска обнаружили нацистский бункер

В центре Новороссийска обнаружили нацистский бункер

7 часов назад
Коронавирус в Великобритании: что заставило Джонсона ввести жесткий карантин

Коронавирус в Великобритании: что заставило Джонсона ввести жесткий карантин

7 часов назад
Биологи поймали млекопитающее на рекордной высоте

Биологи поймали млекопитающее на рекордной высоте

7 часов назад
Мечта о коне и "33 Алены": Александр Буйнов не верит, что ему 70

Мечта о коне и "33 Алены": Александр Буйнов не верит, что ему 70

7 часов назад
Для выявления неправды в WhatsApp появится "детектор фейков"

Для выявления неправды в WhatsApp появится "детектор фейков"

8 часов назад
Российские банки предоставят гражданам отсрочку по погашению долга

Российские банки предоставят гражданам отсрочку по погашению долга

8 часов назад
Умер художник Альбер Удерзо, рисовавший комиксы про Астерикса

Умер художник Альбер Удерзо, рисовавший комиксы про Астерикса

8 часов назад
Морпехи Тихоокеанского флота расстреляли вулкан из минометов

Морпехи Тихоокеанского флота расстреляли вулкан из минометов

9 часов назад
Россияне назвали самую важную поправку в Конституцию

Россияне назвали самую важную поправку в Конституцию

9 часов назад
The Guardian: в карантине по коронавирусу сидит пятая часть землян

The Guardian: в карантине по коронавирусу сидит пятая часть землян

10 часов назад
Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

23.03.2020 16:50
"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

23.03.2020 16:50

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку