В России из-за коронавируса правительство запрещает кальяны и закрывает ночные клубы

По итогам заседания правительственного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 приняты новые решения. Органам исполнительной власти всех регионов России поручено временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения. А также запретить курение кальянов в барах, кафе и ресторанах, сообщает канал "Россия 24".

Минтруду и Фонду соцстрахования дано распоряжение приостановить санаторно-курортное лечение, а также рассмотреть возможность переоборудования лечебных учреждений для изоляции и оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Проработать вопрос о порядке выдачи больничных работающим пенсионерам в возрасте от 65 лет поручено Минфину и Минтруду России.

Минтрансу совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ России поручено организовать вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан из России, а россиян — с Украины и из других стран с неблагоприятной ситуацией по распространению COVID-19. Принятые по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции решения опубликованы на сайте кабмина. О результатах исполнения поручений правительство требует доложить до 25 марта 2020 года.

В российском МИДе уже призвали соотечественников, которые все еще остаются за рубежом, срочно предоставить свои данные в диппредставительства для их возвращения на Родину.

"26 марта ровно в 14 часов по местному времени, времени той страны, где находятся наши граждане, заканчивается формирование вывозных списков. На основе этих списков будет осуществляться посадка и регистрация на рейс, — обратилась к находящимся за пределами России россиянам представитель МИД России Мария Захарова. — Нужно связаться с российским посольством, генконсульством нашей страны, нужно быть на связи с ними, следить за аккаунтами в наших соцсетях".

На 21 час 30 минут 24 марта в мире официально зарегистрировано 409 тысяч 14 заражений COVID-19. Жертвами осложнений инфекции стали 18 тысяч 246 человек. 106 тысяч 593 пациента излечились от коронавируса.

В России отмечено 495 случаев заражения. 22 человека выписаны из больниц. В их анализах коронавирус больше не обнаруживается.