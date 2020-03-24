Последние данные по COVID-19: в мире зафиксировано более 400 тысяч зараженных

На настоящий момент в мире насчитывается более 400 тысяч человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Больше всего людей, столкнувшихся с вирусом, зафиксировано в Китае (свыше 80 тысяч), на втором месте — Италия, порог заболевших где превысил отметку в 69 тысяч. На третьем месте США с 50 тысячами подтвержденных случаев.

Больше всего человек умерли в Италии — почти 7 тысяч. В Китае зафиксировано свыше 3 тысяч смертей от коронавируса.

На данный момент вылечились от болезни более 106 тысяч человек. Большее число исцелившихся в Китае — свыше 60 тысяч человек.

Ресурс Worldometers приводит другие данные. Согласно онлайн-статистике, в мире количество зараженных превысило отметку в 414 тысяч.