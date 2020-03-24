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24 марта 202021:38

Крупные нефтяные компании готовятся к цене на нефть $10 за баррель

Global Look Press

Крупные нефтяные компании накрыла волна сокращений расходов, так как цены на нефть находятся в пределах от $20 до $30 за баррель. В понедельник Royal Dutch Shell заявила, что сократит расходы на 20%, или $5 млрд, а также приостановит план выкупа акций. Подобные шаги собираются предпринять французский нефтяной гигант Total SA и норвежская компания Equinor.

ExxonMobil и Chevron предположили, что они также сократят бюджеты, при этом Exxon испытывает на себе особое давление. По оценкам Goldman Sachs, Chevron нуждается в цене $50 за баррель, чтобы покрыть расходы. ExxonMobil нужна цена примерно $70.

Крупные компании относительно больше защищены от спада, чем мелкие и средние сланцевые бурильщики. У них есть нефтеперерабатывающие активы, которые в период спада цен, как правило, более эффективны, чем добывающие. Например, нефтеперерабатывающие заводы меньше тратят на нефть в период спада, низкие цены способствуют росту продаж нефтепродуктов.

Однако на этот раз у крупных компаний нет такой подушки безопасности. Сейчас самый разгар кризиса спроса и предложения. Потребление нефти может упасть на 10 млн баррелей в день или более. Неважно, насколько дешева нефть. Если люди не ездят, не летают на самолетах и уровень потребления у них ограничен самым необходимым, роста спроса не будет, даже на фоне низких цен.

В понедельник Exxon объявила, что сокращает производство на нефтеперерабатывающем заводе в Батон-Руж, потому что из-за низкого спроса резервуары заполнены до отказа. Exxon также сократила 1800 подрядчиков. Другой крупный нефтехимический проект в Аппалачах также не сможет развиваться в ближайшее время, поскольку ухудшается ситуация на рынке.

Первый раунд сокращения расходов нефтяной промышленности очевиден. Однако начинается и второй раунд, отмечает Goldman Sachs.

«Стоит готовиться к снижению добычи нефти в США на 1,4 млн баррелей в сутки за 5 кварталов после II квартала 2020 года на фоне сокращения объемов бурения. При этом капитальные затраты компании снизились на 35% в 2020 году», — пишет Goldman Sachs.

Однако пересмотр бюджета еще продолжается. Снижение расходов, объемов бурения и добычи может усилиться на фоне более заметного сокращения капитальных расходов.

«Активность на нефтяных месторождениях в США рухнет, цены на нефть будут значительно ниже $30», — сказал Raymond James.

По словам банка, первоначальный раунд сокращения привел к тому, что расходы опустились на 45% ниже уровня 2019 года.

«Тем не менее, снижение будет гораздо более тяжелым, чем эти первоначальные сокращения… Общий объем капвложений в США может упасть более чем на 65%, а WTI останется на уровне $20», — заключил инвестиционный банк.

В понедельник компания Rystad Energy выступила с аналогичной оценкой. Компании по разведке и добыче нефти могут сократить утвержденные проекты до $131 млрд, или около 68% в годовом исчислении, согласно данным фирмы, расположенной в Осло.

«Добывающие компании должны будут внимательно проанализировать свои уровни затрат и планы инвестиций, чтобы противостоять финансовому влиянию более низких цен и спроса. Компании уже начали сокращать ежегодные капитальные затраты на 2020 год», — отмечает Одун Мартинсен из Rystad Energy.

Никто не знает, насколько низкой может оказаться цена на WTI и Brent. Но уже несколько аналитиков отметили, что причиной возможного падения цен могут стать переполненные хранилища.

«Никто не может быть уверен, что производство будет быстро сокращено без нарушения нашей способности хранить нефть», — говорится в примечании JBC Energy.

Фирма имела в виду сокращения нефтеперерабатывающих заводов, таких как завод Exxon в Батон-Руж, поскольку они исчерпали запасы.

«В таких условиях Brent может ненадолго достичь $10 за баррель, как было в 1986 или 1998 году», — заключает JBC.

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