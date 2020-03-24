Саудовская Аравия и США могут создать новейший нефтяной картель в мире

США и Саудовская Аравия обсуждают идею заключения нефтяного соглашения, отмечает Bloomberg. Такое соглашение фактически помогло бы создать картель — группу независимых участников рынка, которые решат действовать сообща, чтобы влиять на рынок таким образом, чтобы это было выгодно им.

Однако на данный момент это не более, чем идея, которую поддерживают некоторые чиновники в администрации Трампа. Пока сложно говорить о том, что это перерастет во что-то большее.

«Есть много идей, витающих в политическом пространстве, и эта — одна из них», — заявил министр энергетики США Дэн Брюле.

Нефтяная промышленность США сильно пострадала от вспышки коронавируса и ценовой войны, которую Саудовская Аравия начала, когда Россия отказалась проводить более глубокие сокращения. Производители сокращают планы расходов, приостанавливают обратный выкуп акций, просят поставщиков нефтесервисов о скидках на их услуги.

WTI потеряла 60% от своей стоимости с начала года.

По словам Джона Кемпа из Reuters, она упадет еще сильнее, если не наступит резкое улучшение экономических перспектив страны и мира. Эта перспектива не может обрадовать ни сферу сланцевой нефтедобычи, ни крупные компании в США, что делает шаги администрации в отношении Саудовской Аравии логичными. Но пока ничего не ясно.

«В рамках процесса государственной политики, наши межведомственные партнеры собираются вместе и обсуждают ряд различных вопросов. Но пока мы не приняли никакого решения по этому поводу. Мы примем участие в дипломатических усилиях в будущем», — отметил Брюле.