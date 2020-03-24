Криштиану Роналду поможет португальцам в борьбе с коронавирусом

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и его агент Жоржи Мендиш будут спонсировать три отделения интенсивной терапии в Португалии на 35-койкомест. Футболист и его агент уже закупили необходимое оборудование для больницы в Порту.

На деньги, выделенные Криштиану Роналду, закуплены три аппарата искусственной вентиляции легких, маски и медицинский инвентарь для клиники Сан-Жоау в Порту. На очереди клиника лиссабонского университета и больница Сан-Антонио в Порту. Сам Криштиану заявил, что ему не жалко средств для спасения соотечественников.

В Португалии число заболевших вирусом COVID-19 перевалило за две тысячи. За последние сутки зафиксировано 460 новых случаев заражения. Число жертв достигло 23.