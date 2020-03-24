Трамп за отмену ограничений: лечение не должно быть хуже проблемы

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих предположениях по распространению коронавируса COVID-19. По его мнению, лечение не должно быть хуже самой проблемы. Об этом американский лидер заявил во время эфира на телеканале Fox News.

Дональд Трамп считает, что многие люди могут умереть, если будет допущено сохранение текущей ситуации. По словам президента, многие желают вернуться к работе.

Трамп отметил, что ранее они никогда не закрывали страну, невзирая на тяжелые эпидемии гриппа и других заболеваний. Кроме того, американский лидер считает, что для многих людей ставки очень высоки — они могут навсегда потерять свой бизнес, лишиться работы.

Дональд Трамп заявил, что страна хочет начать процесс возвращение к нормальной ситуации и как можно быстрее. Если затянуть с этим, Штаты потеряют больше людей, сообщает ТАСС.

Американский президент отметил, что власти страны хотят снять введенные ограничения на работу частного сектора из-за COVID-19 к пасхальным праздникам — до 12 апреля.



За минувшие сутки в США от нового вируса погибли более ста человек. По данным американского университета Джонса Хопкинса, на настоящий момент в стране выявлено более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее количество погибших составляет свыше 600 человек.