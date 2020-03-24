У вратаря "Аталанты" обнаружен коронавирус

Второй вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло инфицирован коронавирусом. Это первый случай заражения среди игроков клуба из Бергамо.

Бергамо – один самых пострадавших городов Италии от вируса COVID-19. Однако Спортьелло стал первым игроком основного состава, тест которого оказался положительным. При этом заболевание у 27-летнего Спортьелло проходит бессимптомно.

В самой Италии зафиксировано 63 тысяч заболевания коронавирусом. Более 6 тысяч человек скончались.