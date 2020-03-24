Гвардиола пожертвовал на борьбу с коронавирусом миллион евро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожертвовал на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции миллион евро. Средства направлены в медицинский университет Барселоны.

Легенда "Барселоны" Хосеп Гвардиола не мог остаться в стороне и решил помочь своей родине. Средства, перечисленные испанским тренером, пойдут на закупку оборудования для клиник Каталонии и санитарного материала.

Испания входит в число стран, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. В стране около сорока тысяч инфицированных. Погибло более двух с половиной тысяч человек.