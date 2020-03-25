Оперштаб по профилактике коронавируса принял ряд новых решений

Оперштаб по профилактике коронавируса в России принял ряд новых решений.

Минтрансу поручили организовать вывоз россиян из других стран и ежедневно докладывать в правительство.



МИД должен составить до 26 марта перечень всех соотечественников, желающих вернуться домой и отправить списки в несколько ведомств и компанию "Аэрофлот". Министерство транспорта должно проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны, МЧС, Управделами президента для вывоза россиян из-за границы. Также оценят техническую готовность аэропорта Жуковский к приему авиарейсов из стран с неблагоприятной ситуацией, передает "Россия 24".

Вместе с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ Минтранс займется организацией вывоза поездами украинских граждан на родину и возвращения россиян с Украины.

Роспотребнадзор должен представить в Минтранс информацию о наличии в регионах обсервационных стационаров, способных одновременно принять большое количество людей, которые возвращаются из-за границы. Еще Минтранс должен составить списки аэропортов, которые смогут принимать международные рейсы.

Россиян не из Москвы, которые побывали за границей, а сейчас находятся в столице, отправят в родные регионы на автобусах. Этим займется московское правительство.

Вводится и целый комплекс профилактических мероприятий. Например, обеспечение масками в первую очередь врачей и всех, кто может контактировать с заболевшими людьми. Роспотребнадзор совместно с Минпромторгом прорабатывает возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции.

Региональные власти обязали приостановить работу всех ночных клубов, кинотеатров и других развлекательных заведений, ввести запрет на курение кальянов в ресторанах. А Минтруд с Фондом социального страхования должен решить, как оперативно закрыть все санатории для отдыхающих льготников.