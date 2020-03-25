Все "заминированные" самолеты совершили штатные посадки

Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.

Три пассажирских самолета внутрироссийских рейсов (Москва — Владивосток, Москва – Южно-Сахалинск, Новосибирск – Москва) благополучно приземлились в пунктах назначения после анонимных сообщений об угрозе взрыва.

24 марта стало известно о 13 авиарейсах, в отношении которых поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва. Позже десять из них совершили посадки, не меняя маршрута следования. Был проведен досмотр каждого борта на месте, передает ТАСС. Все сообщения о минировании оказались ложными.

По словам источника в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить минирование самолетов, судов, социально значимых зданий.