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Тема:

Нефть и газ 2 часа назад

25 марта 202003:09

Анонсированные Вашингтоном стимулы поддержали нефтяной рынок

TANNEN MAURY/ EPA

Нефтяные котировки держатся в зеленой зоне: их поддерживает оптимизм по поводу принятия в США пакета помощи объемом в $2 трлн. 24 марта цены на черное золото прибавили порядка 3%, 25 марта рост продолжился. Так фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $28,10, прибавляя примерно 3,5%, а WTI — по $25,02. Рост составляет порядка 4,21%.

“Нефть растет, в основном за счет слабого доллара, что вызвано беспрецедентными мерами ФРС”, — пояснил CNBC старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя, — “Волатильность нефти WTI будет оставаться высокой, и трейдеры не должны удивляться, если это ралли в конечном итоге прекратится”.

В понедельник Федеральная резервная система США запустила беспрецедентный набор стимулов, направленных на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, несмотря на то, что принятие пакета экономических стимулов объемом $2 трлн в Сенате пока застопорилось, министр финансов США Стивен Мнучин выразил уверенность в том, что соглашение между сенаторами будет достигнуто в ближайшее время.

Ожидание надавило на доллар США, так как анонсированные меры, по сути, вновь запустят печатный станок, накачивая экономику ликвидностью. Так что индекс доллара, который оценивает его позиции по отношению к 6 валютам, 24 марта упал на 0,5%.

Дешевеющий доллар, в свою очередь, выступает драйвером роста нефтяных цен, поднимая спрос на сырье: покупатели спешат приобрести его по снизившимся ценам.

Тем не менее, общий прогноз спроса на нефть остается низким, в свете остающихся ограничений по транспортному сообщению и остановки производства во многих странах. СМИ уже сообщают о том, что нефтяные резервуары многих стран в ближайшее время окажутся заполнены нефтью “под завязку”. И ожидаемый рост предложения, вкупе с переполненными цистернами, может, как отмечают эксперты, привести к резкому падению нефтяных цен.

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