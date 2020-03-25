Советник президента США анонсировал пакет мер на $6 трлн

Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что в общей сложности на поддержку экономики и граждан США будет выделена беспрецедентная сумма: $6 трлн.

Советник отметил, что Трамп обсуждал это со многими экспертами, в том числе и медицинскими. Кудлоу добавил, что в ближайшей перспективе в стране будет “много горячих точек”. Так что в этих условиях помощь будет крайне важна.

“Следующую неделю, две или три по-прежнему будет много горячих точек. Много что ещё будет закрыто. Чуда не произойдёт. Нельзя просто так взять и щелкнуть переключателем. Поэтому данная помощь — жизненно важна. Это два триллиона долларов по программе и четыре триллиона — кредитов ФРС. Итого — пакет на шесть триллионов долларов”, — заявил экономический советник, выступая перед журналистами в Белом доме. При этом Кудлоу сделал акцент на поддержке граждан и малого бизнеса, отметив, что банки, к счастью, оказались на пороге кризиса в хорошей форме.

“Хорошее общественное здравоохранение также требует хорошей экономики. Нельзя выбрать то или другое”, — добавил Кудлоу.

Он подчеркнул, что утверждаемый пакет мер позволит подготовить хорошую почву для восстановления экономики во второй половине года. “Вот почему нам нужен этот пакет. Просто проголосуйте за него. И сделайте это немедленно", — заявил Кудлоу.