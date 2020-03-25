Boeing планирует возобновить в мае производство самолетов Boeing 737 MAX

Американская корпорация Boeing планирует возобновить производство самолетов Boeing 737 MAX в мае 2020 года.

По некоторым данным, Boeing собирался возобновить сборку самолетов в апреле, но из-за ситуации с коронавирусом было принято решение перенести начало производства на май.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нельзя допустить экономический крах Boeing. Он пообещал, что американское власти окажут компании финансовую поддержку, но умеренную.

В декабре 2019 года аэрокосмическая корпорация Boeing объявила о приостановке выпуска 737 MAX. Такое решение было принято после двух катастроф.

В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX компании Lion Air, погибли 189 человек. В марте 2019 года в Эфиопии разбился Boeing той же модели авиакомпании Ethiopian Airlines. Тогда погибли 157 человек.

Руководство компании признало факт сбоя в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.