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25 марта 202006:42

Что стоит за рекордным ростом стоимости золота?

Драгоценные металлы снова стали объектом желания инвесторов. Всего за пару дней стоимость золота выросла более чем на 10%, а серебро прибавило в цене около 20%.
И хотя ранее в марте цены на драгоценные металлы сильно просели, текущий рост вызывает повышенный интерес, в первую очередь из-за своих масштабов.

“Рост драгметаллов, который мы наблюдаем со вчерашнего дня, отнюдь не означает обострение кризиса. Наоборот, покупка золота свидетельствует о некотором снижении напряженности”, — считает аналитик АЛОР Брокер Алексей Антонов.

“Недавний обвал цен драгметаллов был вызван исключительно кризисом ликвидности: крупным инвесторам приходилось распродавать не только акции и облигации, но и контракты на золото. Благодаря последним мерам ФРС США по накачке экономики ликвидностью, потребность в деньгах стала не столь острой, поэтому инвесторы и начали откупать золото, которое является лучшей защитой от инфляции. А рост инфляции мы обязательно увидим и в США, и в ЕС – эмиссионные вливания не могут пройти бесследно”, — добавил Антонов.

О дальнейшей судьбе котировок золота можно будет судить только после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад, и станет ясно, какой урон мировой экономике она нанесла. Это связано с тем, что большая часть добываемого золота используется в ювелирной промышленности, а серьезная рецессия мировой экономики вызовет неизбежный спад спроса на золотые украшения.

Стоит также отметить, что беспрецедентный рост стоимости золота и других драгоценных металлов в последние дни скрывает за собой и другие крайне любопытные моменты.

Хаос на рынке создал многим участникам рынка серьезные проблемы. Они вынуждены были принудительно закрывать позиции в отдельных инструментах, перекладываться в другие и так далее.

Отчасти это привело к тому, что фьючерсы на золото очень сильно оторвались от спотовых цен, отмечает старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

“Во вторник утром дивергенция, которая еще в понедельник была едва заметна, стала пугающей, фьючерсы на золото резко пошли вверх и торговались намного выше спотовых цен. В этой ситуации особенно комфортно чувствуют себя покупатели физического золота, поскольку в таких условиях появляется возможность покупать металл по более низкой цене, чем это можно было делать, используя ETF или фьючерсы”, — говорит он.

Действительно, накануне разница между фьючерсной ценой за унцию и спотовой была максимальной за последние четыре года.
Свою роль играет срыв поставок физического золота, отмечает Стремоухов.

Понимая, что на рынке образуется дефицит металла, трейдеры начинают скупать бумажные контракты, закладывая в них более высокую цену.


И хотя в текущей ситуации дальнейшую динамику прогнозировать сложно, высока вероятность, что золото продолжит расти в цене, считает Никита Рябинин, глава люксембургского офиса консалтинговой группы "KRK Group":


“С одной стороны, в условиях кризиса действительно растет интерес инвесторов к золоту и другим драгметаллам, так как это считается одним из способов самого безопасного вложения средств. И в ближайшее время эта тенденция не изменится, так как пока не ясно, когда разрешится ситуация с коронавирусом. С другой стороны, в последнее время можно было наблюдать и распродажу золота от крупных инвесторов. Такое поведение отчасти было обусловлено желанием быстро реализовать активы, чтобы погасить кредитные задолженности. В целом, общий долгосрочный тренд на рынке драгметаллов предсказать сложно, но, скорее всего, стоимость золота будет стабильно расти, пока не пройдет паника”.

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