Из-за коронавируса 300 заключенных Нью-Йорка окажутся на свободе досрочно

На фоне угрозы распространения нового коронавируса в Нью-Йорке будут освобождены 300 заключенных. Такое распоряжение сделал мэр города Билл де Блазио.

На свободе окажутся те заключенные, которые совершили нетяжкие и ненасильственные правонарушения и преступления, до окончания тюремного срока которых осталось не более одного года. Также на освобождение могут рассчитывать около 100 человек, находящиеся в настоящее время под стражей под стражей в ожидании вынесения приговора, передает ТАСС.

Данная мера не коснется преступников, приговоренных к заключению за домашнее насилие или правонарушения на сексуальной почве. Им придется отбывать срок до конца.

По словам мэра Де Блазио, к настоящему моменту в Нью-Йорке зафиксированы 14 776 случаев заражения новым коронавирусом. Умер 131 человек, из которых половина случаев — люди старше 75 лет.