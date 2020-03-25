Во всем мире ужесточают ответственность за нарушение карантина

США могут обогнать Италию по числу зараженных коронавирусом. Об этом в ходе брифинга заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением инфекции.

Сейчас в США почти 55 тысяч больных COVID-19. Всего же в мире эта цифра превысила 400 тысяч человек. Скончались почти 20 тысяч. Многие страны ужесточили меры по борьбе с распространением эпидемии.

Власти Панамы ввели тотальный карантин на неопределенный срок. Передвижение граждан и массовые мероприятия ограничены. С 5 вечера и до 5 утра действует комендантский час.

По всему миру ужесточили и наказание за нарушение карантина. Самые строгие меры — в Испании. Под запретом любое нахождение на улице, кроме походов в магазин, аптеку и поездок на работу. Полиция постоянно проводит проверки. За минувшие сутки задержаны 900 человек, предупреждения вынесли 100 тысячам, сообщает "Россия 24".

Жители Греции во время нахождения на улице обязаны иметь при себе заявление о цели выхода из дома. Штраф за бесцельные поездки составит 150 евро.

В Канаде штрафовать будут только владельцев предприятий сферы услуг, если они продолжат работать вопреки запрету. Минимальный размер штрафа составит почти 35 тысяч долларов. Тех, кто решил выйти на улицу без особой причины, штрафовать пока не будут.