В Бурятии 12-летний мальчик спас на пожаре четверых детей

12-летний школьник в Бурятии спас из горящего дома четверых детей. Подросток вытащил их на улицу, самых маленьких отнес к соседям, передает "Россия 24".

Огонь вспыхнул на веранде и отрезал жильцам выход к спасению. Внутри находилась мать с детьми. Она разбила окно и позвала на помощь. Шестиклассник оказался у горящего дома раньше всех.